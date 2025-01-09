Зимний театр Сочи отреставрируют за 3,5 млрд рублей
Проект реставрации Зимнего театра Сочи получил положительное заключение историко-культурной экспертизы
8 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил ТАСС, что для реставрации Зимнего театра курорта потребуется около 3,5 млрд рублей. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.
«Сейчас мы определяем источники финансирования на выполнение реставрационных работ памятника архитектуры. Планируем привлечь средства из федерального бюджета на условиях софинансирования», — отметил Прошунин.
«Есть красота в этом распаде»:
Работы по восстановлению здания и сохранению его архитектурного облика проведут в несколько этапов. По словам главы Сочи, на проектно-изыскательские работы выделили 47,4 млн рублей. Проектирование вели на основе 3D-модели театра. Это позволило рассчитать объем предстоящих работ.
Когда именно начнется реставрация — неизвестно.
Напомним, что Зимний театр закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Тогда комиссия обнаружила повреждения не несущей конструкции исторического здания.
В начале февраля того же года после дополнительных обследований театр все же решили открыть. Специалисты выяснили, что угрозы безопасности здания нет, и разрешили эксплуатацию.
Зимний театр построили в Сочи в 1937 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения.
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