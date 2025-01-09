Зимний театр Сочи отреставрируют за 3,5 млрд рублей

Работы по восстановлению здания и сохранению его архитектурного облика проведут в несколько этапов. По словам главы Сочи, на проектно-изыскательские работы выделили 47,4 млн рублей. Проектирование вели на основе 3D-модели театра. Это позволило рассчитать объем предстоящих работ.



Когда именно начнется реставрация — неизвестно.



Напомним, что Зимний театр закрыли на реконструкцию в январе 2023 года. Тогда комиссия обнаружила повреждения не несущей конструкции исторического здания.



В начале февраля того же года после дополнительных обследований театр все же решили открыть. Специалисты выяснили, что угрозы безопасности здания нет, и разрешили эксплуатацию.