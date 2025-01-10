В Абхазии повысили тарифы на электроэнергию. Больше всех будут платить майнеры

Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил Sputnik, что с 1 января 2025 года в Абхазии поднялись тарифы на электроэнергию. Их ввели в соответствии с постановлением правительства республики, принятым в апреле 2022 года, о поэтапном повышении стоимости потребленного электричества. Согласно документу, ставка повышается ежегодно до 2026 года.

Так, физлица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях, при наличии трех фаз теперь должны платить 2 рубля 20 копеек за киловатт, а при наличии одной фазы — 1 рубль 70 копеек.



Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования будут платить 2 рубля 20 копеек, юридические лица, индивидуальные предприниматели — 3 рубля 20 копеек, госорганы и учреждения, финансируемые из местного бюджета, — столько же, органы и бюджетные учреждения, финансируемые из республиканского бюджета, — чуть меньше, 3 рубля 10 копеек.

Потребители, осуществляющие добычу криптовалют, будут обязаны заплатить 4 рубля 20 копеек за киловатт. Напомним, что 16 декабря 2024 года парламент республики утвердил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за майнинг цифровой валюты. Нарушителей ждет лишение свободы до трех лет с конфискацией аппаратов.



Майнинг запретили из-за энергодефицита и изношенности инфраструктуры. С 1 января 2025 года чиновники будут разрабатывать нормативную базу, чтобы абхазские предприниматели могли майнить легально.