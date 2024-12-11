Абхазия полностью осталась без электричества. Свет будут включать на три часа в день

Абхазия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Абхазии полностью выключили свет из-за остановки Ингурской ГЭС

11 декабря РУП «Черноморэнерго» сообщило, что из-за недостатка мощностей Ингурской ГЭС в Абхазии изменили график подачи электроэнергии:

«Сообщаем вам о корректировке графика работы Ингурской ГЭС. Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час».

Роскомнадзор отключил внешний интернет в Дагестане, Ингушетии и Чечне почти на два дня:

Днем жителям будут включать свет два раза по 1 часу 24 минуты, а ночью — с 21:00 до 7:00. Ранее в дневное время ресурс в республике подавали дважды по 2 часа 20 минут.

Также с 10 декабря в Абхазии отключают интернет с 00:00 до 7:00 для борьбы с майнингом. Ранее власти республики закрыли школы и детские сады до 17 декабря из-за проблем с энергоснабжением. Медучреждения работают в штатном режиме.

Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская ГЭС и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище образовался дефицит энергии. С 1 ноября в республике ввели первые ограничения на подачу электричества.

Как писали Юга.ру, 11 ноября в Абхазии начались массовые протесты, которые привели к захвату парламента в Сухуме и отставке президента республики Аслана Бжании. Общественные недовольства были вызваны проектом инвестиционного соглашения с российской компанией.

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