Абхазия полностью осталась без электричества. Свет будут включать на три часа в день

В Абхазии полностью выключили свет из-за остановки Ингурской ГЭС

11 декабря РУП «Черноморэнерго» сообщило, что из-за недостатка мощностей Ингурской ГЭС в Абхазии изменили график подачи электроэнергии:



«Сообщаем вам о корректировке графика работы Ингурской ГЭС. Ранее станция выдавала мощность до 160 мегаватт в час. В связи с техническими изменениями, текущая максимальная мощность составляет 90 мегаватт в час».

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Днем жителям будут включать свет два раза по 1 часу 24 минуты, а ночью — с 21:00 до 7:00. Ранее в дневное время ресурс в республике подавали дважды по 2 часа 20 минут.



Также с 10 декабря в Абхазии отключают интернет с 00:00 до 7:00 для борьбы с майнингом. Ранее власти республики закрыли школы и детские сады до 17 декабря из-за проблем с энергоснабжением. Медучреждения работают в штатном режиме.

Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская ГЭС и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище образовался дефицит энергии. С 1 ноября в республике ввели первые ограничения на подачу электричества.