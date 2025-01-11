Джейсон Стэйтем с молотом. В сети появился трейлер боевика «Мастер»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Мастер» © Скриншот видео с youtube-канала FRESH Trailers
    Кадр из трейлера к фильму «Мастер» © Скриншот видео с youtube-канала FRESH Trailers

Компания Amazon MGM опубликовала первый трейлер фильма «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом (18+)

В сети появился дебютный трейлер боевика «Мастер». Режиссером выступил Дэвид Эйр, снявший «Отряд самоубийц» и «Пчеловод».

В основе ленты лежит роман «Торговля Левона» Чака Диксона, опубликованный в 2014 году. Сценарий написал Сильвестр Сталлоне.

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Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем. Он изображает строителя с военным прошлым. После того, как похищают дочку начальника, который устроил его на работу, герой вынужден пустить в ход все свои навыки, чтобы вернуть девочку в целости и сохранности.

«Мастер» выйдет в прокат в России 10 апреля.

Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер фэнтези «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина. Главные роли исполнили Милла Йовович («Пятый элемент») и Дэйв Батиста («Стражи Галактики»). 

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Джейсон Стэйтем с молотом. В сети появился трейлер боевика «Мастер»
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