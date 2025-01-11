Джейсон Стэйтем с молотом. В сети появился трейлер боевика «Мастер»

Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем. Он изображает строителя с военным прошлым. После того, как похищают дочку начальника, который устроил его на работу, герой вынужден пустить в ход все свои навыки, чтобы вернуть девочку в целости и сохранности.

«Мастер» выйдет в прокат в России 10 апреля.