В сети появился первый трейлер фэнтези «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина
Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с демонами в трейлере фэнтези-боевика «В потерянных землях» (18+)
В сети появился трейлер фильма «В потерянных землях». Это экранизация фантастического рассказа Джорджа Мартина.
Главные роли исполнили Милла Йовович («Пятый элемент») и Дэйв Батиста («Стражи Галактики»). Режиссером выступил Пол Андерсон, снявший ряд фильмов «Обитель зла». Сценарий к киноверсии адаптировали сам Мартин и Константин Вернер.
По сюжету фильма волшебница Грей Элис вместе с бродягой Бойсом отправляется в потерянные земли на поиски магической силы, позволяющей человеку превращаться в оборотня.
Работа над экранизацией велась около десяти лет. Фильм анонсировали еще в 2015 году, но к идее вернулись серьезно только в 2021-м. Премьера назначена на 7 марта.
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