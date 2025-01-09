В сети появился первый трейлер фэнтези «В потерянных землях» по рассказу Джорджа Мартина

Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с демонами в трейлере фэнтези-боевика «В потерянных землях» (18+)

Главные роли исполнили Милла Йовович («Пятый элемент») и Дэйв Батиста («Стражи Галактики»). Режиссером выступил Пол Андерсон, снявший ряд фильмов «Обитель зла». Сценарий к киноверсии адаптировали сам Мартин и Константин Вернер.

По сюжету фильма волшебница Грей Элис вместе с бродягой Бойсом отправляется в потерянные земли на поиски магической силы, позволяющей человеку превращаться в оборотня.

Работа над экранизацией велась около десяти лет. Фильм анонсировали еще в 2015 году, но к идее вернулись серьезно только в 2021-м. Премьера назначена на 7 марта.