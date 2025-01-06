В Краснодаре откроется фотовыставка «Город N»
В Краснодаре в здании бывшей лютеранской церкви заработает фотовыставка «Город N» (0+)
Пресс-служба краснодарского артзала сообщила Юга.ру, что с 10 по 25 января в здании бывшей лютеранской церкви будет работать выставка «Город N». В экспозиции 120 работ от 60 фотохудожников России и мира. Многие из авторов будут представлены в Краснодаре впервые.
Гостей ждут городские пейзажи, минималистичные зимние сюжеты, черно-белая стрит-фотография, кадры, снятые через монокль, а также цветные снимки, сделанные на смартфон.
Пристанище душ предков:
Также в программе мероприятия — тематические мастер-классы, где расскажут о языке фотографии и секретах жанра.
Выставка откроется 10 января в 16:00 по адресу: улица Октябрьская, 51, второй этаж. Стоимость билетов — 50 рублей.
Как писали Юга.ру, в краснодарском музее имени Коваленко заработала выставка «Ушедший век». На ней представлены 100 произведений живописи, графики и скульптуры.