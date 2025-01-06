В Краснодаре откроется фотовыставка «Город N»

Пресс-служба краснодарского артзала сообщила Юга.ру, что с 10 по 25 января в здании бывшей лютеранской церкви будет работать выставка «Город N». В экспозиции 120 работ от 60 фотохудожников России и мира. Многие из авторов будут представлены в Краснодаре впервые.



Гостей ждут городские пейзажи, минималистичные зимние сюжеты, черно-белая стрит-фотография, кадры, снятые через монокль, а также цветные снимки, сделанные на смартфон.