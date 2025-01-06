В Краснодаре откроется фотовыставка «Город N»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала краснодарского выставочного зала https://t.me/artzal23/1939
    © Скриншот из телеграм-канала краснодарского выставочного зала https://t.me/artzal23/1939

В Краснодаре в здании бывшей лютеранской церкви заработает фотовыставка «Город N» (0+)

Пресс-служба краснодарского артзала сообщила Юга.ру, что с 10 по 25 января в здании бывшей лютеранской церкви будет работать выставка «Город N». В экспозиции 120 работ от 60 фотохудожников России и мира. Многие из авторов будут представлены в Краснодаре впервые.

Гостей ждут городские пейзажи, минималистичные зимние сюжеты, черно-белая стрит-фотография, кадры, снятые через монокль, а также цветные снимки, сделанные на смартфон.

Пристанище душ предков:

Также в программе мероприятия — тематические мастер-классы, где расскажут о языке фотографии и секретах жанра. 

Выставка откроется 10 января в 16:00 по адресу: улица Октябрьская, 51, второй этаж. Стоимость билетов — 50 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее имени Коваленко заработала выставка «Ушедший век». На ней представлены 100 произведений живописи, графики и скульптуры.

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В Краснодаре откроется фотовыставка «Город N»
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