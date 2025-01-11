Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью»

«Что случилось осенью» — новая лента режиссера Франсуа Озона, представителя «новой волны» во французском кинематографе. Картины постановщика часто характеризуются острой сатирой и свободными взглядами на человеческую сексуальность.

Критик Кира Кац анонсировала на 15 января показ фильма «Что случилось осенью». Ленту будут демонстрировать в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Образцовая бабушка Мишель наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды в ожидании гостей она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Неожиданно случается досадный инцидент, исправить который берется сын, который недавно вышел из тюрьмы.

Фильм будут транслировать на французском языке с русскими субтитрами. После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00.