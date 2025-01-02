В Краснодаре симфонический оркестр сыграет мелодии из аниме

Симфонический концерт музыки из японских мультсериалов и компьютерных игр пройдет 15 января в краснодарской филармонии

В краснодарской филармонии 15 января с концертом выступит симфонический Avatar Cinematic Orchestra (0+). Ансамбль, состоящий из музыкантов московской и санкт-петербургской консерваторий, исполнит программу саундтреков к аниме-сериалам и компьютерным играм. Помимо, собственно, музыки, зрителям обещают «огромный мультимедийный экран, потрясающие световые и лазерные спецэффекты, мощный звук — и полное погружение в потусторонний мир Синематики». Вход платный.