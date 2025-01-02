В Краснодаре симфонический оркестр сыграет мелодии из аниме
Симфонический концерт музыки из японских мультсериалов и компьютерных игр пройдет 15 января в краснодарской филармонии
В краснодарской филармонии 15 января с концертом выступит симфонический Avatar Cinematic Orchestra (0+). Ансамбль, состоящий из музыкантов московской и санкт-петербургской консерваторий, исполнит программу саундтреков к аниме-сериалам и компьютерным играм. Помимо, собственно, музыки, зрителям обещают «огромный мультимедийный экран, потрясающие световые и лазерные спецэффекты, мощный звук — и полное погружение в потусторонний мир Синематики». Вход платный.
Ранее стало известно, что краснодарский органный зал в связи с большим спросом решил устроить 11 января дополнительный концерт новогодней симфонической программы и что 15 января камерный оркестр сыграет неаполитанскую оперную музыку в художественном музее имени Коваленко.