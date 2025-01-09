В Краснодарском крае оба рабочих дня будет переменная облачность без осадков

Синоптики рассказали о погоде на Кубани

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в четверг, 9 января, на Кубани ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер: 4-9 м/с, местами возможны порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С. На Азовском побережье днем 7-12 °С. В горах ночью 0…-5 °С, днем 3-8 °С.