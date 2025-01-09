В Краснодарском крае оба рабочих дня будет переменная облачность без осадков
Синоптики рассказали о погоде на Кубани
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в четверг, 9 января, на Кубани ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер: 4-9 м/с, местами возможны порывы до 12-14 м/с.
Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С. На Азовском побережье днем 7-12 °С. В горах ночью 0…-5 °С, днем 3-8 °С.
Читайте также:
На Черноморском побережье тоже переменная облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 11-16 °С.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края 16 января смогут наблюдать противостояние Марса.
Сегодня, 14:19Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе