В Краснодарском крае оба рабочих дня будет переменная облачность без осадков

Краснодарский край

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  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в четверг, 9 января, на Кубани ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер: 4-9 м/с, местами возможны порывы до 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 12-17 °С. На Азовском побережье днем 7-12 °С. В горах ночью 0…-5 °С, днем 3-8 °С.

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На Черноморском побережье тоже переменная облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 11-16 °С.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края 16 января смогут наблюдать противостояние Марса.

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