Жители Краснодарского края смогут наблюдать противостояние Марса. Что это за явление?
Уникальное астрономическое явление — противостояние Марса — состоится 16 января
Московский планетарий поделился расписанием астрономических событиях начала 2025 года.
16 января состоится противостояние Марса. Это астрономическое явление станет настоящим подарком для любителей звездного неба.
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Красная планета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце. Именно во время противостояния Марс становится максимально ярким, давая наблюдателям с телескопами рассмотреть полярные шапки и крупные неоднородности рельефа.
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