Жители Краснодарского края смогут наблюдать противостояние Марса. Что это за явление?

Красная планета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце. Именно во время противостояния Марс становится максимально ярким, давая наблюдателям с телескопами рассмотреть полярные шапки и крупные неоднородности рельефа.

Напомним, 31 декабря Землю накрыла магнитная буря из-за сильных вспышек на Солнце.