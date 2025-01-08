Жители Краснодарского края смогут наблюдать противостояние Марса. Что это за явление?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото wirestock, сайт freepik.com
    © Фото wirestock, сайт freepik.com

Уникальное астрономическое явление — противостояние Марса — состоится 16 января

Московский планетарий поделился расписанием астрономических событиях начала 2025 года.

16 января состоится противостояние Марса. Это астрономическое явление станет настоящим подарком для любителей звездного неба.

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Красная планета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле и окажется на прямой, соединяющей нашу планету и Солнце. Именно во время противостояния Марс становится максимально ярким, давая наблюдателям с телескопами рассмотреть полярные шапки и крупные неоднородности рельефа.

Напомним, 31 декабря Землю накрыла магнитная буря из-за сильных вспышек на Солнце.

Как писали Юга.ру, летчик-космонавт Иван Вагнер поделился фотографиями горнолыжных курортов России, сделанными с борта МКС.

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