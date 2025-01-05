В Краснодаре на Московской снова провалился грунт. Движение трамваев восстановили

На улице Московской в Краснодаре в пятый раз провалился грунт

Предыстория: 3 января в Краснодаре на улице Московской на участке между Зиповской и 40-летия Победы провалился грунт. Это был четвертый провал за последнее время. Первый произошел 27 ноября 2024 года. Из-за нового провала транспорт не ходил сутки. 4 января движение восстановили .

Позже в КТТУ рассказали, что на Московской восстановили движение трамваев. Временный автобусный маршрут № 0 прекратил работу.



Напомним, 3 января на улице Московской начался ремонт коллектора. На участке от Зиповской до 40-летия Победы перекрыли движение транспорта до 24 марта. По четной стороне организовали двустороннее движение. Также ограничили движение для пешеходов — пройти можно только по Московской к дому № 57/1.

В мэрии отметили, что работы не отразятся на трамвайном движении. Ремонт коллектора пообещали полностью завершить 1 мая 2025 года.