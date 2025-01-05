В Краснодаре на Московской снова провалился грунт. Движение трамваев восстановили

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На улице Московской в Краснодаре в пятый раз провалился грунт

Предыстория: 3 января в Краснодаре на улице Московской на участке между Зиповской и 40-летия Победы провалился грунт. Это был четвертый провал за последнее время. Первый произошел 27 ноября 2024 года.

Из-за нового провала транспорт не ходил сутки. 4 января движение восстановили.

Утром 5 января телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил об очередном провале грунта на улице Московской. Движение трамваев остановили.

Маршруты № 5, 8, 15, 20 и 22 перенаправили до остановки «улица Декабристов». Для подвоза пассажиров запустили автобус № 0.

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Позже в КТТУ рассказали, что на Московской восстановили движение трамваев. Временный автобусный маршрут № 0 прекратил работу.

Напомним, 3 января на улице Московской начался ремонт коллектора. На участке от Зиповской до 40-летия Победы перекрыли движение транспорта до 24 марта. По четной стороне организовали двустороннее движение. Также ограничили движение для пешеходов — пройти можно только по Московской к дому № 57/1.

В мэрии отметили, что работы не отразятся на трамвайном движении. Ремонт коллектора пообещали полностью завершить 1 мая 2025 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года.

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