В Краснодаре на Московской снова провалился грунт. Движение трамваев восстановили
На улице Московской в Краснодаре в пятый раз провалился грунт
Предыстория: 3 января в Краснодаре на улице Московской на участке между Зиповской и 40-летия Победы провалился грунт. Это был четвертый провал за последнее время. Первый произошел 27 ноября 2024 года.
Из-за нового провала транспорт не ходил сутки. 4 января движение восстановили.
Утром 5 января телеграм-канал МУП «КТТУ» сообщил об очередном провале грунта на улице Московской. Движение трамваев остановили.
Маршруты № 5, 8, 15, 20 и 22 перенаправили до остановки «улица Декабристов». Для подвоза пассажиров запустили автобус № 0.
Позже в КТТУ рассказали, что на Московской восстановили движение трамваев. Временный автобусный маршрут № 0 прекратил работу.
Напомним, 3 января на улице Московской начался ремонт коллектора. На участке от Зиповской до 40-летия Победы перекрыли движение транспорта до 24 марта. По четной стороне организовали двустороннее движение. Также ограничили движение для пешеходов — пройти можно только по Московской к дому № 57/1.
В мэрии отметили, что работы не отразятся на трамвайном движении. Ремонт коллектора пообещали полностью завершить 1 мая 2025 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года.