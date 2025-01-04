В Краснодаре на Московской открыли движение трамваев. Из-за нового провала грунта транспорт не ходил сутки
На участке улицы Московской устранили четвертый провал грунта
4 января мэрия Краснодара сообщила, что на Московской восстановили движение трамваев. Накануне на участке между Зиповской и 40-летия Победы провалился грунт. Это был уже четвертый провал за последнее время. Первый произошел 27 ноября.
Специалисты «Краснодар Водоканала» засыпали яму. Трамваи № 5, 8, 15, 21 и 22 вернулись на свои привычные маршруты. Временный автобусный маршрут № 0 прекратил работу.
Ремонт коллектора на Московской:
Напомним, 3 января на Московской стартовал ремонт коллектора. На участке от улицы Зиповской до 40-летия Победы перекрыли движение транспорта до 24 марта. По четной стороне организовали двустороннее движение. Кроме этого, ограничено движение пешеходов. Пройти можно только по Московской к дому № 57/1.
В мэрии отметили, что работы не отразятся на трамвайном движении. Ремонт коллектора пообещали полностью завершить 1 мая 2025 года.
Как писали Юга.ру, в Музыкальном микрорайоне Краснодара к концу 2025 года обновят улицу Есенина.