В Краснодаре на Московской открыли движение трамваев. Из-за нового провала грунта транспорт не ходил сутки

4 января мэрия Краснодара сообщила, что на Московской восстановили движение трамваев. Накануне на участке между Зиповской и 40-летия Победы провалился грунт. Это был уже четвертый провал за последнее время. Первый произошел 27 ноября.

Специалисты «Краснодар Водоканала» засыпали яму. Трамваи № 5, 8, 15, 21 и 22 вернулись на свои привычные маршруты. Временный автобусный маршрут № 0 прекратил работу.