В Краснодаре на Московской перестали ходить трамваи из-за нового провала грунта
Движение пяти трамвайных маршрутов остановилось утром 3 января на улице Московской
Утром 3 января МУП «КТТУ» сообщило, что на улице Московской остановилось движение трамваев. На участке между Зиповской и 40-летия Победы вновь провалился грунт.
Маршруты №5, 8, 15, 20 и 22 перенаправлены до остановки «улица Декабристов». Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, что с конца ноября в Краснодаре на улице Московской несколько раз проваливался грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые. Это происходило из-за аварийного состояния коллектора.
3 января на Московской должен начаться ремонт коллектора. Власти обещали перекрыть участок улицы для транспорта и пешеходов. В мэрии отметили, что работы не отразятся на трамвайном движении — все маршруты будут ходить в обычном режиме.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре Тургеневский мост будут ремонтировать 1,5 года.