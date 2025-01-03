В Краснодаре на Московской перестали ходить трамваи из-за нового провала грунта

Напомним, что с конца ноября в Краснодаре на улице Московской несколько раз проваливался грунт. Во время ремонта старых ям образовывались новые. Это происходило из-за аварийного состояния коллектора.



3 января на Московской должен начаться ремонт коллектора. Власти обещали перекрыть участок улицы для транспорта и пешеходов. В мэрии отметили, что работы не отразятся на трамвайном движении — все маршруты будут ходить в обычном режиме.