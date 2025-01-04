Пятна мазута обнаружили у берегов Севастополя. Эколог считает, что это водоросли

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Развожаева https://t.me/razvozhaev/9489
    © Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Развожаева https://t.me/razvozhaev/9489

Власти Севастополя сообщили о мазутных пятнах в море и на берегу. На пляжах также находят пострадавших птиц

3 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутное пятно размером полтора на полтора метра обнаружено в море у берегов Севастополя на входе в Балаклавскую бухту.

По его словам, также были найдены несколько птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Развожаев добавил, что службы по надзору ведут мониторинг ситуации, а спасатели вместе с Севприроднадзором займутся сбором мазутного пятна.

Вечером того же дня губернатор сообщил, что единичные небольшие пятна мазута впервые нашли и на берегу — на пляже Серебряный. 

Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом:

Однако эколог и гидрогеолог Жора Каваносян сомневается, что загрязнение могло дойти до Севастополя. По его мнению, на видео Развожаева не мазутное пятно, а водоросли. 

«Птицы, понятное дело, долетают. Они могут преодолеть и 300 километров от места аварии. А на видео, скорее всего, водоросли. Неразбериха примерно такая же, какая была в первые дни с Цемесской бухтой», — отметил эколог.

В комментариях к посту один из подписчиков написал, что пятно на видео Развозжаева действительно похоже на мазут. Однако его источник неизвестен. При этом СМИ связывают пятно с крушением танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе.

«Источник может быть другой. В Балаклавской бухте очень много судов. А что касается несильно испачканных мазутом птиц — они и до Сухуми уже долетали. Не удивлюсь, если с холодами 12 января они и до Турции доберутся», — добавил мужчина.

Как писали Юга.ру, в Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом.

Крым Нефть Происшествия птицы Разлив нефти Севастополь Черное море Экология

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