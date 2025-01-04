Пятна мазута обнаружили у берегов Севастополя. Эколог считает, что это водоросли

Власти Севастополя сообщили о мазутных пятнах в море и на берегу. На пляжах также находят пострадавших птиц

3 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что мазутное пятно размером полтора на полтора метра обнаружено в море у берегов Севастополя на входе в Балаклавскую бухту. По его словам, также были найдены несколько птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. Развожаев добавил, что службы по надзору ведут мониторинг ситуации, а спасатели вместе с Севприроднадзором займутся сбором мазутного пятна. Вечером того же дня губернатор сообщил, что единичные небольшие пятна мазута впервые нашли и на берегу — на пляже Серебряный.

Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом: Его не смогут убрать из толщи воды

Однако эколог и гидрогеолог Жора Каваносян сомневается, что загрязнение могло дойти до Севастополя. По его мнению, на видео Развожаева не мазутное пятно, а водоросли. «Птицы, понятное дело, долетают. Они могут преодолеть и 300 километров от места аварии. А на видео, скорее всего, водоросли. Неразбериха примерно такая же, какая была в первые дни с Цемесской бухтой», — отметил эколог. В комментариях к посту один из подписчиков написал, что пятно на видео Развозжаева действительно похоже на мазут. Однако его источник неизвестен. При этом СМИ связывают пятно с крушением танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. «Источник может быть другой. В Балаклавской бухте очень много судов. А что касается несильно испачканных мазутом птиц — они и до Сухуми уже долетали. Не удивлюсь, если с холодами 12 января они и до Турции доберутся», — добавил мужчина.