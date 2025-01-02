Выделенные полосы на Северной и Тургенева станут длиннее

Краснодарский департамент транспорта в 2025 году продлит выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Северной и Тургенева

В Краснодаре в 2025 году организуют выделенные полосы для общественного транспорта еще на двух отрезках улиц Северной и Тургенева — об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Завершаются работы по обустройству выделенной полосы для общественного транспорта по ул. Тургенева, от Дальней до Дзержинского», — говорится в сообщении. Это участок длиной примерно 1,3 километра.

Ещё 700 метров выделенной полосы появится на Северной — от Садовой до Ломоносова. Когда именно начнет работу этот участок, в департаменте не уточнили.

Согласно схеме, которую специалисты Высшей школы экономики разработали для Краснодара, к 2034 году в городе надо организовать 45 километров выделенных полос. На данный момент общая протяженность таких участков составляет 24,5 км — 54% от запланированного.