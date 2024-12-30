В Краснодаре из-за гололеда столкнулись 17 машин. Мэрию оштрафуют за нечищенные дороги

Полиция Краснодара сообщила, что в ночь на 30 декабря на Северном мосту произошло сразу несколько ДТП, столкнулись более 10 машин. Позже в полиции добавили, что пострадали 17 автомобилей.

Микроавтобус Ford при подъеме на мост занесло на скользкой дороге и выбросило на встречку, где он врезался во внедорожник Haval. Машина от удара влетела в дорожное ограждение. Другие машины, пытаясь объехать аварию, не справлялись с управлением и врезались друг в друга.