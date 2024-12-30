В Краснодаре из-за гололеда столкнулись 17 машин. Мэрию оштрафуют за нечищенные дороги
На департамент транспорта Краснодара завели административное дело после массового ДТП на Северном мосту
Полиция Краснодара сообщила, что в ночь на 30 декабря на Северном мосту произошло сразу несколько ДТП, столкнулись более 10 машин. Позже в полиции добавили, что пострадали 17 автомобилей.
Микроавтобус Ford при подъеме на мост занесло на скользкой дороге и выбросило на встречку, где он врезался во внедорожник Haval. Машина от удара влетела в дорожное ограждение. Другие машины, пытаясь объехать аварию, не справлялись с управлением и врезались друг в друга.
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В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что против должностных лиц из департамента транспорта возбудили административное дело. Дороги были плохо обработаны, из-за чего произошли массовые аварии.
«Должностным лицам выдано предписание на проведение работ по обработке проезжей части улично-дорожной сети реагентами, для предотвращения образования обледенения на проезжей части», — говорится в сообщении.
В дептрансе заявили, что комбинированные машины дважды обработали городские путепроводы от гололеда. За ночь она использовали более 76 тонн пескосоли.
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