Какой общественный транспорт будет ходить в новогоднюю ночь

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы Led Group
    © Изображение пресс-службы Led Group

Мэрия Краснодара опубликовала расписание работы муниципального транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, в новогоднюю ночь в городе будет работать общественный транспорт пяти маршрутов. Далее в сообщении приводится список, из которого можно сделать вывод, что на рейс выйдет по одному трамваю №№ 3 и 6, по одному троллейбусу №№ 9 и 13, а также один автобус №2Е.

Вот как выглядит список, опубликованный мэрией:

Трамвай:
23:20 — Западное депо;
23:30 — ул. Декабристов;
23:43 — ул. Красная;
23:48 — ул. Красная;
00:08 — ул. Димитрова (по маршруту № 6);
00:08 — ул. Димитрова (по маршруту № 6);
00:11 — Западное депо;
00:13 — Западное депо;
00:23 — ул. Красная;
00:34 — ул. Красная;
00:43 — Юбилейный мкр;
00:59 — ул. Димитрова (по маршруту № 6);
01:15 — ул. Красная;
01:35 — Западное депо.

Троллейбус:
23:10 — автовокзал «Южный»;
23:25 — ул. им. Благоева;
23:30 — Центральный колхозный рынок;
23:49 — троллейбусное депо № 1;
00:00 — Центральный колхозный рынок;
00:15 — троллейбусное депо № 1;
00:33 — Бальнеолечебница;
00:50 — Центральный колхозный рынок;
01:05 — троллейбусное депо № 1.

Автобус №2Е:
23:30 — троллейбусное депо № 1;
23:44 — Центральный колхозный рынок;
23:59 — ж/д вокзал Краснодар-1;
00:00 — ж/д вокзал Краснодар-1;
00:13 — Центральный колхозный рынок;
00:28 — троллейбусное депо № 1;
00:30 — троллейбусное депо № 1;
00:43 — Центральный колхозный рынок;
00:59 — ж/д вокзал Краснодар-1;
01:00 — ж/д вокзал Краснодар-1;
01:12 — Центральный колхозный рынок;
01:25 — троллейбусное депо № 1.

С 6 утра 1 января весь общественный транспорт Краснодара, по уверениям мэрии, начнет работать в по стандартному графику выходного дня.

Юга.ру ранее подробно писали о графике работы краснодарских ТЦ в канун Нового года, а также публиковали мнение экспертов о том, когда в праздники выгоднее вызывать такси.

Краснодар Новый год Общественный транспорт

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