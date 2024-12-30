Какой общественный транспорт будет ходить в новогоднюю ночь

Мэрия Краснодара опубликовала расписание работы муниципального транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, в новогоднюю ночь в городе будет работать общественный транспорт пяти маршрутов. Далее в сообщении приводится список, из которого можно сделать вывод, что на рейс выйдет по одному трамваю №№ 3 и 6, по одному троллейбусу №№ 9 и 13, а также один автобус №2Е.

Вот как выглядит список, опубликованный мэрией:

Трамвай:

23:20 — Западное депо;

23:30 — ул. Декабристов;

23:43 — ул. Красная;

23:48 — ул. Красная;

00:08 — ул. Димитрова (по маршруту № 6);

00:08 — ул. Димитрова (по маршруту № 6);

00:11 — Западное депо;

00:13 — Западное депо;

00:23 — ул. Красная;

00:34 — ул. Красная;

00:43 — Юбилейный мкр;

00:59 — ул. Димитрова (по маршруту № 6);

01:15 — ул. Красная;

01:35 — Западное депо.

Троллейбус:

23:10 — автовокзал «Южный»;

23:25 — ул. им. Благоева;

23:30 — Центральный колхозный рынок;

23:49 — троллейбусное депо № 1;

00:00 — Центральный колхозный рынок;

00:15 — троллейбусное депо № 1;

00:33 — Бальнеолечебница;

00:50 — Центральный колхозный рынок;

01:05 — троллейбусное депо № 1.

Автобус №2Е:

23:30 — троллейбусное депо № 1;

23:44 — Центральный колхозный рынок;

23:59 — ж/д вокзал Краснодар-1;

00:00 — ж/д вокзал Краснодар-1;

00:13 — Центральный колхозный рынок;

00:28 — троллейбусное депо № 1;

00:30 — троллейбусное депо № 1;

00:43 — Центральный колхозный рынок;

00:59 — ж/д вокзал Краснодар-1;

01:00 — ж/д вокзал Краснодар-1;

01:12 — Центральный колхозный рынок;

01:25 — троллейбусное депо № 1.

С 6 утра 1 января весь общественный транспорт Краснодара, по уверениям мэрии, начнет работать в по стандартному графику выходного дня.