Когда жителям Краснодара лучше вызывать такси в Новый год? Рассказали эксперты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Яндекс Go» напомнил, во сколько россиянам выгоднее всего вызывать такси в новогоднюю ночь

24 декабря пресс-служба «Яндекс Путешествий» сообщила, что в новогоднюю ночь из-за повышенного спроса на такси цены на поездки могут быть выше. В связи с этим «Яндекс Go» напомнил, в какие часы выгоднее вызывать машину 31 декабря и 1 января.

В торговых центрах Краснодара теперь можно построить маршрут до магазина в «Яндекс Картах»:

Планировать поездки 31 декабря лучше до 20:00, так как после этого часа цены начинают расти. В 22:00 стоимость вновь упадет. Ближе к полуночи такси будет в разы дороже — в эти часы возникает дефицит машин.

Сервис фиксирует большое количество заказов 1 января до 2:30, однако в это время водителей все еще не хватает. Поэтому лучше немного подождать и вызвать такси в промежутке между 2:30 и 4:30.

Утром 1 января с 8:00 до 11:00 цены тоже будут невысокими. Позднее многие едут поздравлять близких, поэтому машин снова будет не хватать. Стоимость упадет после 15:00.

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края смогут жаловаться на цену поездки на такси.

Краснодар Новый год Общественный транспорт сфера услуг Такси Транспорт Яндекс

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