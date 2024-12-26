Когда жителям Краснодара лучше вызывать такси в Новый год? Рассказали эксперты

24 декабря пресс-служба «Яндекс Путешествий» сообщила , что в новогоднюю ночь из-за повышенного спроса на такси цены на поездки могут быть выше. В связи с этим «Яндекс Go» напомнил, в какие часы выгоднее вызывать машину 31 декабря и 1 января.

Планировать поездки 31 декабря лучше до 20:00, так как после этого часа цены начинают расти. В 22:00 стоимость вновь упадет. Ближе к полуночи такси будет в разы дороже — в эти часы возникает дефицит машин.



Сервис фиксирует большое количество заказов 1 января до 2:30, однако в это время водителей все еще не хватает. Поэтому лучше немного подождать и вызвать такси в промежутке между 2:30 и 4:30.



Утром 1 января с 8:00 до 11:00 цены тоже будут невысокими. Позднее многие едут поздравлять близких, поэтому машин снова будет не хватать. Стоимость упадет после 15:00.