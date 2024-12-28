Как торговые центры Краснодара будут работать в новогодние праздники

Юга.ру собрали расписание крупных ТЦ и торговых сетей на 31 декабря и первые дни января 2025 года

Юга.ру изучили расписание работы ТРЦ и гипермаркетов Краснодара в последние дни декабря и на январских каникулах. Публикуем график.



«Красная Площадь»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00, «Магнит Семейный» с 8:30 до 20:00;

1 января — с 15:00 до 22:00, «Магнит Семейный» с 15:00 до 22:00. ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»: 31 декабря — МЕГА и «Лемана Про» до 18:00, «Ашан» до 20:00;

1 января — работает только МЕГА с 14:00 до 22:00. ТРЦ «Галерея Краснодар»: 31 декабря — с 10:00 до 20:00;

1 января — с 12:00 до 22:00. ТРК «СБС Мегамолл»: 31 декабря — торговая галерея, мебельные магазины, кинотеатр, боулинг и фудкорт с 10:00 до 18:00, «Ашан» с 8:00 до 20:00, «Лемана Про» с 8:00 до 18:00;

1 января — фудкорт с 12:00 до 22:00, торговая галерея с 13:00 до 22:00, кинотеатр с 11:00 до 3:00, боулинг с 13:00 до 00:00, «Ашан», «Лемана Про» и мебельные — выходной. ТРК «Галактика»: 31 декабря — торговая галерея и мебельные магазины с 10:00 до 18:00, «О`КЕЙ» — с 10:00 до 21:00;

1 января — торговая галерея с 13:00 до 22:00, «О`КЕЙ» — с 13:00 до 23:00, мебельные магазины — выходной. ТРК «Сити Центр»: 31 декабря — с 10:00 до 17:00;

1 января — с 14:00 до 22:00. ТРЦ «OZ МОЛЛ»: 31 декабря — с 10:00 до 19:00, кинотеатр до 20:00, «О`КЕЙ» до 21:00;

1 января — с 15:00 до 22:00, кинотеатр с 11:00 до 03:30, «О`КЕЙ» — с 13:00 до 23:00. Со 2 января все перечисленные ТЦ и магазины будут работать по обычному графику.