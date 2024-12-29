В Сочи тоже сделали муниципальные парковки бесплатными на зимние праздники

До 8 января включительно не нужно будет платить за парковку на стоянках, принадлежащих сочинской мэрии

Юга.ру сегодня писали о том, что на зимние праздники-2024/25 муниципальная парковка в Новороссийске будет бесплатной. Позднее стало известно, что мэрия Сочи последовала этому примеру.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства города-курорта посредством своего телеграм-канала объявил о том, что на 32 улицах Центрального, Адлерского и Хостинского района по 8 января включительно отменяются сборы на муниципальную парковку.