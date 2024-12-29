На праздники муниципальная парковка в Новороссийске станет бесплатной

Краснодарский край

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  • Паркомат © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Паркомат © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

С 1 по 8 января на муниципальных парковках в Новороссийске можно будет ставить свой автомобиль бесплатно

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил в своем телеграм-канале о том, что на новогодние и рождественские праздники 2025 года муниципальные парковки города-героя не будут взимать тариф за стоянку.

Ранее на этой неделе стало известно, как в январе изменятся цены на парковку в Сочи и сколько составит штраф за запуск новогоднего фейерверка в Ростове-на-Дону.

Налоги Новороссийск Новый год парковки

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