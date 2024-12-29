На праздники муниципальная парковка в Новороссийске станет бесплатной
С 1 по 8 января на муниципальных парковках в Новороссийске можно будет ставить свой автомобиль бесплатно
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил в своем телеграм-канале о том, что на новогодние и рождественские праздники 2025 года муниципальные парковки города-героя не будут взимать тариф за стоянку.
Ранее на этой неделе стало известно, как в январе изменятся цены на парковку в Сочи и сколько составит штраф за запуск новогоднего фейерверка в Ростове-на-Дону.
27 декабря, 17:05Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Вчера, 16:37Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
26 декабря, 10:00 РекламаСалатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»