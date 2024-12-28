Властям Ростова-на-Дону запретили выдавать разрешения на строительство многоэтажек
Решениями в сфере градостроительства теперь будут заниматься региональные власти Ростовской области
28 декабря заместитель председателя закcобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила, что депутаты одобрили закон, по которому важные решения в сфере градостроительства теперь будут принимать региональные власти. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Она также отметила, что Ростов-на-Дону стал 19-й столицей региона в России, у которой региональная власть забрала соответствующие полномочия.
«А еще на областной уровень перейдут аналогичные полномочия Батайска, Мясниковского и Аксайского районов», — добавила Мананкина.
Правительство Ростовской области будет заниматься планировкой, зонированием, выдачей разрешений на строительство и другим.
«Уже на выходе федеральный нормативный акт, который предписывает создание мастер-плана для крупных агломераций. Для нас это большой вызов и большой шанс. Ростов — новая точка на карте, уникальный регион по своему расположению. Это будет мега-проект, которым надо заниматься совместно», — приводит слова врио губернатора Юрия Слюсаря 161.RU.
30 ноября Слюсарь сообщил, что разрешения на строительство многоэтажек временно прекратят выдавать с 1 декабря 2024 года. По его словам, власти должны были проверить ранее выданные разрешения. Такую меру он объяснил большим количеством обращений жителей об отсутствии школ и детских садов.
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением.