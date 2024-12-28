Властям Ростова-на-Дону запретили выдавать разрешения на строительство многоэтажек

Решениями в сфере градостроительства теперь будут заниматься региональные власти Ростовской области

28 декабря заместитель председателя закcобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила, что депутаты одобрили закон, по которому важные решения в сфере градостроительства теперь будут принимать региональные власти. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Она также отметила, что Ростов-на-Дону стал 19-й столицей региона в России, у которой региональная власть забрала соответствующие полномочия.

«А еще на областной уровень перейдут аналогичные полномочия Батайска, Мясниковского и Аксайского районов», — добавила Мананкина.