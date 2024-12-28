Властям Ростова-на-Дону запретили выдавать разрешения на строительство многоэтажек

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Решениями в сфере градостроительства теперь будут заниматься региональные власти Ростовской области

28 декабря заместитель председателя закcобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила, что депутаты одобрили закон, по которому важные решения в сфере градостроительства теперь будут принимать региональные власти. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Она также отметила, что Ростов-на-Дону стал 19-й столицей региона в России, у которой региональная власть забрала соответствующие полномочия.

«А еще на областной уровень перейдут аналогичные полномочия Батайска, Мясниковского и Аксайского районов», — добавила Мананкина.

Читайте также:

Правительство Ростовской области будет заниматься планировкой, зонированием, выдачей разрешений на строительство и другим.

«Уже на выходе федеральный нормативный акт, который предписывает создание мастер-плана для крупных агломераций. Для нас это большой вызов и большой шанс. Ростов — новая точка на карте, уникальный регион по своему расположению. Это будет мега-проект, которым надо заниматься совместно», — приводит слова врио губернатора Юрия Слюсаря 161.RU.

30 ноября Слюсарь сообщил, что разрешения на строительство многоэтажек временно прекратят выдавать с 1 декабря 2024 года. По его словам, власти должны были проверить ранее выданные разрешения. Такую меру он объяснил большим количеством обращений жителей об отсутствии школ и детских садов.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением.

Город Жилье Инфраструктура Ростов-на-Дону Строительство

Новости

Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре начнут 3 января. Участок улицы перекроют для транспорта и пешеходов
В Анапе от мазута отмывают не только птиц, но также кошек и собак. Куда сообщать о найденных животных?
Как торговые центры Краснодара будут работать в новогодние праздники
Властям Ростова-на-Дону запретили выдавать разрешения на строительство многоэтажек
«Нет экономического смысла». Независимый демограф рассказал о ростовско-краснодарской агломерации
Какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные 2024 года? Делимся прогнозом

Лента новостей

Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Вчера, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 16:37
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Салатная экономия
26 декабря, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Реклама на сайте