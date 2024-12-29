Японский сад опубликовал расписание новогодних мастер-классов

Краснодарский край

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  • Старинный народный дом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Старинный народный дом Коминка © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

С 3 по 6 января в Японском саду парка «Краснодар» пройдет восемь мастер-классов

Телеграм-канал парка «Краснодар» поделился расписанием мероприятий в Японском саду на первые числа 2025 года. На каждый из дней с 3 по 6 января включительно запланировано по два мастер-класса.

3 января
11:00 — роспись раскладного веера сэнсу
15:00 — роспись деревянной куклы кокэси

4 января
11:00 — роспись свитка «змея»
15:00 — изготовление талисмана удачи омамори

5 января
11:00 — роспись ракетки хагоита
15:00 — роспись вазочек в стиле «японская слива»

6 января
11:00 — изготовление куклы дарума
15:00 — роспись свитка «змея»

Участие платное, посетители мастер-классов также получают QR-код для прогулки по Японскому саду. Занятия проводятся в Народном доме Коминка.

Напомним, что 29 декабря в «Одном театре» можно посетить фестиваль местных брендов, а в чайной «Шаманика» — послушать коллекционный винил.

Краснодар Новый год парк «Краснодар» Парки Развлечения Японский сад

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Японский сад опубликовал расписание новогодних мастер-классов
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