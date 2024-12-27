Краснодарцев приглашают послушать коллекционный винил

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 29 декабря состоится вечеринка для меломанов

Чайный бар «Шаманика» анонсировал на 29 декабря встречу из серии «Музыкальные истории». Вместе с меломаном и коллекционером винила Сергеем Острицовым можно будет поговорить о музыке и не только.

Можно принести свои виниловые пластинки и поставить любимые композиции (это стоит 150 рублей). Предварительно виниловый диск нужно продуть и почистить. Заказать композицию из коллекции Острицова стоит 200 рублей.

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Начало музыкального вечера в 17:00 по улице Седина, 17.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance. Помимо лекций, участники слушали редкие альбомы музыкантов на виниле и смотрели клипы.

Как писали Юга.ру, сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала дополнительные сеансы прямой трансляции балета «Щелкунчик» с исторической сцены Большого театра. Легендарную постановку Юрия Григоровича 1966 года можно будет посмотреть в кинотеатре «Монитор СБС» 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00. 

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Краснодарцев приглашают послушать коллекционный винил
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