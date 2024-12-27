Краснодарцев приглашают послушать коллекционный винил

Чайный бар «Шаманика» анонсировал на 29 декабря встречу из серии «Музыкальные истории». Вместе с меломаном и коллекционером винила Сергеем Острицовым можно будет поговорить о музыке и не только.

Можно принести свои виниловые пластинки и поставить любимые композиции (это стоит 150 рублей). Предварительно виниловый диск нужно продуть и почистить. Заказать композицию из коллекции Острицова стоит 200 рублей.