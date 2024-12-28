В Краснодаре снова пройдет маркет краснодарских брендов «Локаллист». Узнали программу

Предновогодний фестиваль локальной культуры в Краснодаре представил программу на два дня (0+)

28 и 29 декабря в Краснодаре снова пройдет большой новогодний маркет краснодарских брендов «Локаллист». Можно будет купить одежду и аксессуары, бижутерию, детские товары и игрушки, елочные украшения, свечи, натуральную косметику, декор для дома, посуду и керамические изделия, открытки и многое другое.

На фестивале пройдут благотворительная распродажа книг и кинопоказы. Также запланированы мастер-классы, средства от которых направят на помощь пострадавшим от разлива мазута птицам.