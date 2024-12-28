В Краснодаре снова пройдет маркет краснодарских брендов «Локаллист». Узнали программу

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Предновогодний фестиваль локальной культуры в Краснодаре представил программу на два дня (0+)

28 и 29 декабря в Краснодаре снова пройдет большой новогодний маркет краснодарских брендов «Локаллист». Можно будет купить одежду и аксессуары, бижутерию, детские товары и игрушки, елочные украшения, свечи, натуральную косметику, декор для дома, посуду и керамические изделия, открытки и многое другое.

На фестивале пройдут благотворительная распродажа книг и кинопоказы. Также запланированы мастер-классы, средства от которых направят на помощь пострадавшим от разлива мазута птицам.

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Расписание культурных мероприятий:

  • 28 декабря в 10:00 — показ фильма «Хранители снов»;
  • 28 декабря в 12:00 — показ фильма «Лавка чудес»;
  • 28 декабря в 13:30 — занятие по изготовлению свечей из вощины;
  • 28 декабря в 14:00 — показ фильма «Отпуск по обмену»;
  • 28 декабря в 15:00 — мастер-класс по созданию ёлочных игрушек;
  • 28 декабря в 16:00 — показ фильма «Интуиция»;
  • 28 декабря в 18:00 — занятие по созданию новогоднего украшения, броши или шоппера на выбор;
  • 29 декабря в 11:00 — мастер-класс по росписи елочного шара акрилом;
  • 29 декабря в 11:00 — мастер-класс «Мир роботов»;
  • 29 декабря в 13:00 — воркшоп «Английский по песням»;
  • 29 декабря в 13:00 — лекция «Психоанализ сновидений»;
  • 29 декабря в 14:00 — лекция «Тело говорит. Как язык тела влияет на восприятие»;
  • 29 декабря в 15:00 — поэтические чтения от клуба «Птицы»;
  • 29 декабря в 16:00 — мастер-класс «Цифровая живопись. Картина маслом на IPad».

Фестиваль пройдет в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 в «Одном театре» по улице Коммунаров, 268. 

Как писали Юга.ру, краснодарский творческий проект «Соображаем на троих» анонсировал на 29 декабря театрализованную лекцию «Оливье и вокруг него: люди и события».

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