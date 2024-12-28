В Краснодаре выступит Кубанский симфонический оркестр с программой «На бис»

Это будет повтор новогодней музыкальной программы от Кубанского симфонического оркестра. Мероприятие решили сделать для тех, кто не успел попасть на праздничный концерт, поскольку большую часть билетов раскупили еще в октябре.

«Ждем вас ровно в тот в момент, когда нападут рабочие будни и нужно будет дать им достойный ответ. Продлим Новый год: все атрибуты праздника от елки до гигантских ажурных снежинок, так полюбившихся нашим слушателям, будут на месте», — приглашают организаторы.

Концерт начнется в 17:00 по улице Красной, 122.