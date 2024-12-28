Моцарт, Гендель, Россини. В Краснодарском музее прозвучат итальянские оперы и неаполитанские песни
Краснодарский музей имени Коваленко приглашает на музыкальный концерт (6+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 18 декабря концерт «Passione. Музыка и живопись, вдохновленные страстью».
Артисты исполнят арии из итальянских опер и неаполитанские песни, созданные Моцартом, Генделем, Россини, Пуччини, Масканьи, Джордани, Тости, ди Капуа, Тальяферри-Валенте, де Куртисом и Кардилло.
Читайте также:
«Каждая мелодия расскажет свою историю, наполненную страстью, любовью и вдохновением. Приходите на концерт, чтобы погрузиться в мир музыки и живописи, которые объединятся в гармонии», — приглашают организаторы.
Выступление состоится в одном из залов музея. Концерт начнется в 19:00 по улице Красной, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Березовые». Представлено порядка 30 работ Светланы Милевской.