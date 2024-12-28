«Нет экономического смысла». Независимый демограф рассказал о ростовско-краснодарской агломерации
Демограф Алексей Ракша считает, что расстояние между Ростовом и Краснодаром невозможно заполнить сплошной застройкой
Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Алексеем Ракшой — одним из самых цитируемых и авторитетных демографов России.
Спикер считает, что искусственно создать крупную ростовско-краснодарскую агломерацию невозможно. Расстояние между столицами регионов в 275 км нельзя заполнить сплошной застройкой.
По его словам, краснодарская агломерация уже существует. В радиусе 50-70 км от города населенные пункты будут постепенно срастаться — поля превратятся в поселки.
«Ростов здесь ни при чем из-за большого расстояния. Между вами и Ростовом в основном станицы и поля. И так будет и дальше, потому что в этом нет экономического смысла. Агломерация либо возникает сама, либо нет», — заявил Ракша.
Эксперт считает, что для заполнения пространства между Ростовом и Краснодаром нужно больше, чем 10 млн человек. Ракша уверен, что приезжими людьми это пространство не заполнить, потому что они не будут жить так далеко от рабочих мест.
По словам спикера, будут застраиваться все окрестности Краснодара, Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи и предгорья.
Ранее Ракша заявил о необходимости наземного метро в Краснодаре.
Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае и Ростовской области построят четыре придорожных отеля.