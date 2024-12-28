«Нет экономического смысла». Независимый демограф рассказал о ростовско-краснодарской агломерации

Краснодарский край, Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Демограф Алексей Ракша считает, что расстояние между Ростовом и Краснодаром невозможно заполнить сплошной застройкой

Редактор Юга.ру Денис Куренов поговорил с Алексеем Ракшой — одним из самых цитируемых и авторитетных демографов России.

Спикер считает, что искусственно создать крупную ростовско-краснодарскую агломерацию невозможно. Расстояние между столицами регионов в 275 км нельзя заполнить сплошной застройкой.

По его словам, краснодарская агломерация уже существует. В радиусе 50-70 км от города населенные пункты будут постепенно срастаться — поля превратятся в поселки.

Читайте также:

«Ростов здесь ни при чем из-за большого расстояния. Между вами и Ростовом в основном станицы и поля. И так будет и дальше, потому что в этом нет экономического смысла. Агломерация либо возникает сама, либо нет», — заявил Ракша.

Эксперт считает, что для заполнения пространства между Ростовом и Краснодаром нужно больше, чем 10 млн человек. Ракша уверен, что приезжими людьми это пространство не заполнить, потому что они не будут жить так далеко от рабочих мест.

По словам спикера, будут застраиваться все окрестности Краснодара, Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи и предгорья.

Ранее Ракша заявил о необходимости наземного метро в Краснодаре. 

Как писали Юга.ру, на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае и Ростовской области построят четыре придорожных отеля.

Город Краснодар общество Ростов-на-Дону Строительство

Новости

В Анапе от мазута отмывают не только птиц, но также кошек и собак. Куда сообщать о найденных животных?
Как торговые центры Краснодара будут работать в новогодние праздники
Властям Ростова-на-Дону запретили выдавать разрешения на строительство многоэтажек
«Нет экономического смысла». Независимый демограф рассказал о ростовско-краснодарской агломерации
Какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные 2024 года? Делимся прогнозом
«А детям можно нефтяными отходами дышать?» Власти Анапы возобновили новогоднюю программу на центральном пляже

Лента новостей

Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Вчера, 17:05
Статистику — искажают, запреты — не работают, Кубань — русская Флорида
Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Разлив нефти в Черном море: главное
Сегодня, 16:37
Разлив нефти в Черном море: главное
Новости о масштабном экологическом происшествии в Керченском проливе
Салатная экономия
26 декабря, 10:00 Реклама
Салатная экономия
Как бюджетно приготовить «Оливье», «Селедку под шубой» и «Крабовый»

Реклама на сайте