«Нет экономического смысла». Независимый демограф рассказал о ростовско-краснодарской агломерации

По его словам, краснодарская агломерация уже существует. В радиусе 50-70 км от города населенные пункты будут постепенно срастаться — поля превратятся в поселки.

«Ростов здесь ни при чем из-за большого расстояния. Между вами и Ростовом в основном станицы и поля. И так будет и дальше, потому что в этом нет экономического смысла. Агломерация либо возникает сама, либо нет», — заявил Ракша.

Эксперт считает, что для заполнения пространства между Ростовом и Краснодаром нужно больше, чем 10 млн человек. Ракша уверен, что приезжими людьми это пространство не заполнить, потому что они не будут жить так далеко от рабочих мест.

По словам спикера, будут застраиваться все окрестности Краснодара, Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи и предгорья.

Ранее Ракша заявил о необходимости наземного метро в Краснодаре.