На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае и Ростовской области построят четыре придорожных отеля

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото пользователя DC Studio с сайта freepik.com
    © Фото пользователя DC Studio с сайта freepik.com

В 2025 году федеральная сеть планирует открыть в Ростовской области и на Кубани придорожные отели

19 декабря пресс-служба «Триа Девелопмент» сообщила «Ведомостям Юг», что в 2025 году компания хочет открыть четыре придорожных отеля вдоль трассы М-4 «Дон».

Объем инвестиций в открытие одного отеля составит 240 млн рублей.

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В компании рассказали, что все четыре отеля находятся на завершающей стадии строительства («3А Задонск М4», «3А Ростов-на-Дону-Аэропорт», «3А Горячий Ключ М4», «3А Краснодар Аэропорт»). Их возводят по одному проекту.

В декабре в Краснодарском крае компания открыла отель «3А Октябрьская М4». Он включает 49 номеров категорий «стандарт» и «семейный». Стоимость проживания — от 4194 рублей за ночь с завтраком. Это второй отель, расположенный вдоль трассы М-4 «Дон» и седьмой для сети.

Как писали Юга.ру, в санаториях Краснодарского края планируют ввести туристический налог.

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На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае и Ростовской области построят четыре придорожных отеля
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