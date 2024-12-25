В Краснодаре пройдет выставка женского адыгского костюма

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма от пресс-службы музея имени Коваленко

В Краснодаре расскажут об эволюции традиционного женского костюма и золотого шитья у адыгов (6+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 декабря открытие выставки «Традиции и мода: история адыгского женского костюма и золотого шитья».

Представлено больше 280 уникальных экспонатов. Можно увидеть редкие ювелирные изделия, изысканные образцы старинного золотого шитья, одежду, предметы быта и фотографии, посвященные истории и культуре адыгского народа.

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На выставке будет два раздела. Археологический повествует о вещах и украшениях, которые сопровождали женщин в далеком прошлом. Этнографический раскрывает основные периоды жизни адыгской женщины и знакомит с нарядами из детства, юности, свадьбы и замужества.

Выставка будет работать до 26 января 2025 года по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка «Блок. Иголка. Полотно». Посетители смогут увидеть больше 40 работ.

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В Краснодаре пройдет выставка женского адыгского костюма
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