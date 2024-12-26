Пристанище душ предков. В Краснодаре откроется выставка «Березовые»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Краснодарцам покажут работы художницы Светланы Милевской (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 27 декабря открытие выставки «Березовые».

Представлено порядка 30 работ Светланы Милевской, выполненных в разных техниках и с использованием различных материалов: графит, акрил, темпера, дерево и другие.

100 произведений живописи, графики и скульптуры:

В серии произведений через изображения деревьев художница рассказывает истории отношений между людьми, одиночества и поиска своих истоков, важности связей между поколениями.

«Главные герои серии — березы — выбраны неслучайно. С Древней Руси и по настоящее время они считаются пристанищем душ предков. Через них Светлана ищет духовную основу, которая так важна для каждого», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 26 января 2025 года по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Традиции и мода: история адыгского женского костюма и золотого шитья».

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