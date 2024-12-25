Ураган и волны до 5 метров. Балканский циклон принесет в Краснодарский край мощный шторм

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

На Кубань надвигается новый шторм. Он может помешать уборке мазута с пляжей в Анапе

25 декабря «Фобос» сообщил, что на погоду в Краснодарском крае повлияет балканский циклон. Он принесет на Черноморское побережье новый шторм. 

Противоборство циклона и антициклона приведет к усилению ветра. 26 декабря в прибрежной зоне порывы ветра достигнут 18–23 м/с, а над морем поток может ускоряться еще сильнее.

Разрушительная красота:

Специалисты отметили, что в Черном море есть своя система течений — против часовой стрелки. То есть, в северной акватории у ветра будет восточное направление. Шторм будет усиливать его. Это угрожает распространению нефтяных пятен. Также шторм может помешать уборке мазута с пляжей и вынести новые загрязнения с моря.

По данным синоптиков, в Анапе к вечеру 25 декабря порывы ветра будут достигать 15 м/с. 26 декабря морские волны могут подняться до 2–5 метров. С пятницы, 27 декабря, атмосфера начнет успокаиваться, и в выходные ветер стихнет до 8–13 м/с.

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор нашел загрязнения моря в Краснодарском крае.

Анапа Погода Черное море Штормовые предупреждения

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