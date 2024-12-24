Роспотребнадзор нашел загрязнения моря в Краснодарском крае. Но не сразу
В Краснодарском крае пробы морской воды показали несоответствие нормам
Вечером 23 декабря пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство отобрало пробы морской воды в Темрюкском районе и Анапе, где произошел розлив нефтепродуктов. Результаты соответствовали нормам.
«Это чрезвычайно тревожная ситуация»:
Жители возмутились в соцсетях:
«Это какой-то театр абсурда».
«Что у них за нормы такие».
«А что по воздуху? Тоже отличный, мы уверены».
«РосПозорНадзора на них нет».
«Народ держат за терпил и дураков».
«Просим Роспотребнадзор искупаться там неделю».
Утром 24 декабря Роспотребнадзор все-таки нашел в пробах морской воды несоответствие санитарно-химическим показателям. По данным ведомства, питьевая вода и воздух в норме.
Ранее Юга.ру рассказывали, с какими проблемами столкнулись экологи, волонтеры и жители Анапы при ликвидации разлива нефти в Черном море.
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