Роспотребнадзор нашел загрязнения моря в Краснодарском крае. Но не сразу

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «С.О.В.А » https://t.me/sova_anapa/532
    © Скриншот из телеграм-канала «С.О.В.А » https://t.me/sova_anapa/532

В Краснодарском крае пробы морской воды показали несоответствие нормам

Вечером 23 декабря пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что ведомство отобрало пробы морской воды в Темрюкском районе и Анапе, где произошел розлив нефтепродуктов. Результаты соответствовали нормам.

«Это чрезвычайно тревожная ситуация»:

Жители возмутились в соцсетях:

«Это какой-то театр абсурда».

«Что у них за нормы такие».

«А что по воздуху? Тоже отличный, мы уверены».

«РосПозорНадзора на них нет».

«Народ держат за терпил и дураков».

«Просим Роспотребнадзор искупаться там неделю».

Утром 24 декабря Роспотребнадзор все-таки нашел в пробах морской воды несоответствие санитарно-химическим показателям. По данным ведомства, питьевая вода и воздух в норме.

Ранее Юга.ру рассказывали, с какими проблемами столкнулись экологи, волонтеры и жители Анапы при ликвидации разлива нефти в Черном море.

Нефть Происшествия Разлив нефти Роспотребнадзор Черное море Экология

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