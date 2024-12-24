Роспотребнадзор нашел загрязнения моря в Краснодарском крае. Но не сразу

Жители возмутились в соцсетях:



«Это какой-то театр абсурда».



«Что у них за нормы такие».



«А что по воздуху? Тоже отличный, мы уверены».



«РосПозорНадзора на них нет».



«Народ держат за терпил и дураков».



«Просим Роспотребнадзор искупаться там неделю».



Утром 24 декабря Роспотребнадзор все-таки нашел в пробах морской воды несоответствие санитарно-химическим показателям. По данным ведомства, питьевая вода и воздух в норме.