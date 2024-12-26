Вышел трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в роли президента США

Режиссером выступила Лесли Линка Глаттер («Любовь и смерть», «Родина»), а сценаристами стали Эрик Ньюман («Гризельда», «Нарко»), Ной Оппенхайм («Джеки») и Майкл Шмидт. 81-летний Роберт Де Ниро играет Джорджа Маллена, бывшего президента США, возглавляющего специальную комиссию по расследованию кибератаки.

Масштабное преступление привело к многочисленным жертвам и хаосу по всей стране. На фоне распространения дезинформации и столкновения интересов компаний, Уолл-стрит и правительства, Маллен пытается докопаться до истины. Расследование заставляет его столкнуться с собственными тайнами и поставить под угрозу все, что ему дорого.

Для Де Ниро шоу станет дебютом на телевидении. Вместе с ним в сериале снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Дэн Стивенс, Конни Бриттон и другие. Все шесть эпизодов выйдут на стриминговом сервисе 20 февраля 2025 года.