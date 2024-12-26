Вышел трейлер сериала «Нулевой день» с Робертом Де Ниро в роли президента США

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Нулевой день» © Скриншот видео из «VK Видео»
    Кадр из трейлера к сериалу «Нулевой день» © Скриншот видео из «VK Видео»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер предстоящего сериала «Нулевой день» (18+)

В сети появился трейлер мини-сериала «Нулевой день» производства Netflix.

Режиссером выступила Лесли Линка Глаттер («Любовь и смерть», «Родина»), а сценаристами стали Эрик Ньюман («Гризельда», «Нарко»), Ной Оппенхайм («Джеки») и Майкл Шмидт. 81-летний Роберт Де Ниро играет Джорджа Маллена, бывшего президента США, возглавляющего специальную комиссию по расследованию кибератаки.

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Масштабное преступление привело к многочисленным жертвам и хаосу по всей стране. На фоне распространения дезинформации и столкновения интересов компаний, Уолл-стрит и правительства, Маллен пытается докопаться до истины. Расследование заставляет его столкнуться с собственными тайнами и поставить под угрозу все, что ему дорого.

Для Де Ниро шоу станет дебютом на телевидении. Вместе с ним в сериале снялись Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Дэн Стивенс, Конни Бриттон и другие. Все шесть эпизодов выйдут на стриминговом сервисе 20 февраля 2025 года.

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