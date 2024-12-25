В сети появился первый трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой
Кинокомпания A24 представила первый трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» (18+)
В сети появился первый трейлер фильма «Смерть единорога». Это комедийное фэнтези с элементами черного юмора. Постановкой ленты по собственному сценарию занимался Алекс Шарфман, для него это будет дебют в большом кино.
Главные роли исполнили Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Пол Раддом («Человек-муравей»). Актеры сыграли дочь и отца, которые случайно сбили самого настоящего единорога.
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«Смерть единорога» выйдет в мировой прокат весной 2025 года.
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