В сети появился первый трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

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  • Кадр из трейлера к фильму «Смерть единорога» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»
    Кадр из трейлера к фильму «Смерть единорога» © Скриншот видео с Rutube-канала «Все комедии»

Кинокомпания A24 представила первый трейлер комедийного хоррора «Смерть единорога» (18+)

В сети появился первый трейлер фильма «Смерть единорога». Это комедийное фэнтези с элементами черного юмора. Постановкой ленты по собственному сценарию занимался Алекс Шарфман, для него это будет дебют в большом кино.

Главные роли исполнили Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Пол Раддом («Человек-муравей»). Актеры сыграли дочь и отца, которые случайно сбили самого настоящего единорога.

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Герои отвозят тело в приют, принадлежащий крупной фармацевтической компании. Вскоре ученые обнаруживают, что тело, кровь и рог животного обладают сверхъестественными лечебными свойствами.

«Смерть единорога» выйдет в мировой прокат весной 2025 года.

Как писали Юга.ру, 26 декабря на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Быть лучше: История Робби Уильямса».

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