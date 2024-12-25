В сети появился первый трейлер черной комедии «Смерть единорога» с Дженной Ортегой

В сети появился первый трейлер фильма «Смерть единорога». Это комедийное фэнтези с элементами черного юмора. Постановкой ленты по собственному сценарию занимался Алекс Шарфман, для него это будет дебют в большом кино.

Главные роли исполнили Дженна Ортега («Уэнсдэй») и Пол Раддом («Человек-муравей»). Актеры сыграли дочь и отца, которые случайно сбили самого настоящего единорога.