Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультик «Кошмар перед Рождеством»
В Краснодаре 28 декабря можно будет посмотреть анимационный фильм Тима Бертона (18+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 28 декабря показ и обсуждение мультфильма «Кошмар перед Рождеством». Это кукольный мюзикл режиссера Генри Селика и продюсера и сосценариста Тима Бертона.
По сюжету Джек Скеллингтон, житель города Хэллоуина, случайно находит портал в город Рождества. Он давно устал от однообразных праздников, на которых надо пугать людей. Чтобы развеять скуку, он решает попробовать себя в роли Санта-Клауса.
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Мультфильм вышел 29 октября 1993 года, имел коммерческий успех и получил положительные отзывы критиков.
Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Необходима предварительная регистрация.
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