Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить мультик «Кошмар перед Рождеством»

В Краснодаре 28 декабря можно будет посмотреть анимационный фильм Тима Бертона (18+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 28 декабря показ и обсуждение мультфильма «Кошмар перед Рождеством». Это кукольный мюзикл режиссера Генри Селика и продюсера и сосценариста Тима Бертона.

По сюжету Джек Скеллингтон, житель города Хэллоуина, случайно находит портал в город Рождества. Он давно устал от однообразных праздников, на которых надо пугать людей. Чтобы развеять скуку, он решает попробовать себя в роли Санта-Клауса.