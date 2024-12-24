В Краснодаре пройдут дополнительные показы трансляции «Щелкунчика» из Большого театра

Легендарную постановку Юрия Григоровича 1966 года по повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана можно будет посмотреть в кинотеатре «Монитор СБС» 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00. Билеты поступили в продажу, их активно раскупают.

Ранее краснодарский кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. На 30 декабря вообще не осталось билетов, а на 31 декабря — около 70 мест.

«Щелкунчик» — неотъемлемая часть новогоднего и рождественского репертуара ведущих театров мира. На сцене Большого спектакль ставили трижды — Александр Горский в 1919 году, Василий Вайнонен в 1939 году и Юрий Григорович в 1966 году.