В Краснодаре пройдут дополнительные показы трансляции «Щелкунчика» из Большого театра

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото Damir Yusupov из группы «Вконтакте» «Большой театр России» https://vk.com/photo-52257710_349644494
    © Скриншот фото Damir Yusupov из группы «Вконтакте» «Большой театр России» https://vk.com/photo-52257710_349644494

Зрители в прямом эфире увидят балет «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра (0+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала дополнительные сеансы прямой трансляции балета «Щелкунчик» с исторической сцены Большого театра.

Легендарную постановку Юрия Григоровича 1966 года по повести Эрнста Теодора Амадея Гофмана можно будет посмотреть в кинотеатре «Монитор СБС» 30 декабря в 19:00 и 31 декабря в 12:00. Билеты поступили в продажу, их активно раскупают.

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Ранее краснодарский кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. На 30 декабря вообще не осталось билетов, а на 31 декабря — около 70 мест.

«Щелкунчик» — неотъемлемая часть новогоднего и рождественского репертуара ведущих театров мира. На сцене Большого спектакль ставили трижды — Александр Горский в 1919 году, Василий Вайнонен в 1939 году и Юрий Григорович в 1966 году.

Как писали Юга.ру, Сириус вошел в ограниченный круг городов, где зрители в прямом эфире увидят балет «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра.

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