В Сириусе бесплатно покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра
Трансляции пройдут в амфитеатре спортивного парка (0+)
Сириус вошел в ограниченный круг городов, где зрители в прямом эфире увидят балет «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра.
Трансляции пройдут в амфитеатре спортивного парка 30 декабря в 19:00, 31 декабря в 12:00, 7 января в 11:00 и 12:00. Перед спектаклем фрагменты из знаменитого балета на открытой сцене покажут воспитанники художественно-исторического центра «Сириус».
Посмотреть «Щелкунчик» можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.
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Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. На 30 декабря осталось только 2 билета, а на 31 декабря чуть больше.
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