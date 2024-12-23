В Сириусе бесплатно покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «SCAPP — Сочи, какой он есть»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «SCAPP — Сочи, какой он есть»

Трансляции пройдут в амфитеатре спортивного парка (0+)

Сириус вошел в ограниченный круг городов, где зрители в прямом эфире увидят балет «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра.

Трансляции пройдут в амфитеатре спортивного парка 30 декабря в 19:00, 31 декабря в 12:00, 7 января в 11:00 и 12:00. Перед спектаклем фрагменты из знаменитого балета на открытой сцене покажут воспитанники художественно-исторического центра «Сириус».

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Посмотреть «Щелкунчик» можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

Повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана вдохновила Петра Чайковского на создание известного на весь мир русского балета. Действие начинается в немецком доме в рождественскую ночь и превращается в сказочное путешествие.

Как писали Юга.ру, краснодарский кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. На 30 декабря осталось только 2 билета, а на 31 декабря чуть больше.

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