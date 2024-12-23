В Сириусе бесплатно покажут прямую трансляцию балета «Щелкунчик» в постановке Большого театра

© Скриншот фото из телеграм-канала «SCAPP — Сочи, какой он есть»

© Скриншот фото из телеграм-канала «SCAPP — Сочи, какой он есть»

Трансляции пройдут в амфитеатре спортивного парка (0+)

Сириус вошел в ограниченный круг городов, где зрители в прямом эфире увидят балет «Щелкунчик» на исторической сцене Большого театра. Трансляции пройдут в амфитеатре спортивного парка 30 декабря в 19:00, 31 декабря в 12:00, 7 января в 11:00 и 12:00. Перед спектаклем фрагменты из знаменитого балета на открытой сцене покажут воспитанники художественно-исторического центра «Сириус».

Посмотреть «Щелкунчик» можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация. Повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана вдохновила Петра Чайковского на создание известного на весь мир русского балета. Действие начинается в немецком доме в рождественскую ночь и превращается в сказочное путешествие.