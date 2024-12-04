Краснодарцы раскупили все билеты на балет «Щелкунчик» в декабре. На январь еще остались?

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с Rutube-канала «★BALLET★»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «★BALLET★»

В Музыкальном театре Краснодара не осталось билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик»

4 декабря Юга.ру зашли на сайт Музыкального театра Краснодара, чтобы узнать, можно ли еще купить билеты на декабрьские показы балета «Щелкунчик».

Постановку смогут увидеть только те, кто заранее позаботился о своем досуге. На показы, запланированные на 14-18 декабря, мест нет.

  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com

Если поторопиться, то еще можно успеть купить билеты на январские показы «Щелкунчика». Так, на 8 января осталось 11 мест по цене 500-600 рублей. На 9, 10 и 11 января билетов еще достаточно. Они стоят 500-2000 рублей.

При этом на популярном сайте объявлений можно приобрести билеты на «Щелкунчика» в декабре. В объявлении указано, что билет стоит 600 рублей. А в описании продавец просит за них от 1500 рублей.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar

Борис Годунов, Джейми Уайет, Рудольф Нуреев:

Напомним, кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года.

Сначала было заявлено по одному показу в каждый из дней, билеты на сеансы практически раскупили. Потом в расписание добавили еще два показа в другом зале.

Сайт Большого театра упал в первые же минуты после запуска продажи билетов на «Щелкунчика». В этом году их можно купить только онлайн на официальном сайте театра — это нововведение. 

Как писали Юга.ру, в 1 декабря в Краснодаре начали работать уличные торговые точки с елочными игрушками и гирляндами.

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