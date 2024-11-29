Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот фото Damir Yusupov из группы «Вконтакте» «Большой театр России» https://vk.com/photo-52257710_349644494
    © Скриншот фото Damir Yusupov из группы «Вконтакте» «Большой театр России» https://vk.com/photo-52257710_349644494

Трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» впервые покажут в кинотеатрах Краснодара (6+)

Кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. 

Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года. Григорович передал детские роли в «Щелкунчике» артистам, ранее их исполняли воспитанники хореографического училища. Это позволило усложнить хореографию «детских» сцен. Затанцевали даже персонажи Советник Дроссельмейер и Мышиный король.

«Щелкунчик» Большого — один из самых «новогодних» в мире. Григорович предложил новое прочтение музыки, ранее служившей основой для детской балетной сказки. Первые надежды и первые разочарования юности, расстающейся со вчерашним детством, окутали своим флёром все игрушечно-кукольные перипетии сюжета», говорится на сайте Большого театра.

Борис Годунов, Джейми Уайет, Рудольф Нуреев:

Напомним, повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана вдохновила Петра Чайковского на создание известного на весь мир русского балета. Действие начинается в немецком доме в рождественскую ночь и превращается в длинное сказочное путешествие героев: Мари, Щелкунчика и их друзей-кукол из разных стран.

В Краснодаре «Щелкунчика» покажут два кинотеатра:

  • 30 декабря в 19:00 — «КАРО 8 Галерея Краснодар», билет стоит 750 рублей
  • 30 декабря в 19:00 — «Формула Кино OZ», билет — 700 рублей
  • 31 декабря в 12:00 — «КАРО 8 Галерея Краснодар», билет — 750 рублей

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут премьеру спектакля в жанре философского триллера.

Балет Кино Краснодар Рождество Театры

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