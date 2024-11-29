Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в Краснодаре

Кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра.

Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года. Григорович передал детские роли в «Щелкунчике» артистам, ранее их исполняли воспитанники хореографического училища. Это позволило усложнить хореографию «детских» сцен. Затанцевали даже персонажи Советник Дроссельмейер и Мышиный король.

«Щелкунчик» Большого — один из самых «новогодних» в мире. Григорович предложил новое прочтение музыки, ранее служившей основой для детской балетной сказки. Первые надежды и первые разочарования юности, расстающейся со вчерашним детством, окутали своим флёром все игрушечно-кукольные перипетии сюжета», — говорится на сайте Большого театра.