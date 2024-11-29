Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в Краснодаре
Трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» впервые покажут в кинотеатрах Краснодара (6+)
Кинотеатр «КАРО 8» анонсировал на 30 и 31 декабря прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра.
Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года. Григорович передал детские роли в «Щелкунчике» артистам, ранее их исполняли воспитанники хореографического училища. Это позволило усложнить хореографию «детских» сцен. Затанцевали даже персонажи Советник Дроссельмейер и Мышиный король.
«Щелкунчик» Большого — один из самых «новогодних» в мире. Григорович предложил новое прочтение музыки, ранее служившей основой для детской балетной сказки. Первые надежды и первые разочарования юности, расстающейся со вчерашним детством, окутали своим флёром все игрушечно-кукольные перипетии сюжета», — говорится на сайте Большого театра.
Борис Годунов, Джейми Уайет, Рудольф Нуреев:
Напомним, повесть-сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана вдохновила Петра Чайковского на создание известного на весь мир русского балета. Действие начинается в немецком доме в рождественскую ночь и превращается в длинное сказочное путешествие героев: Мари, Щелкунчика и их друзей-кукол из разных стран.
В Краснодаре «Щелкунчика» покажут два кинотеатра:
- 30 декабря в 19:00 — «КАРО 8 Галерея Краснодар», билет стоит 750 рублей
- 30 декабря в 19:00 — «Формула Кино OZ», билет — 700 рублей
- 31 декабря в 12:00 — «КАРО 8 Галерея Краснодар», билет — 750 рублей
Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут премьеру спектакля в жанре философского триллера.