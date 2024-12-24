Россия запустила гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Абхазия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Минэнерготранс рассказал о начале гуманитарных поставок электроэнергии из РФ в Абхазию

Предыстория: Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская ГЭС и коммерческий переток из России. Из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище образовался дефицит энергии. 1 ноября в республике ввели первые ограничения на подачу электричества. Днем ресурс подавали дважды по 2 часа 20 минут, а ночью — с 21:00 до 7:00.

Позже власти Абхазии решили закрыть школы и детские сады из-за проблем с энергоснабжением. Больницы работали в обычном режиме.

11 декабря республика полностью осталась без света из-за остановки Ингурской ГЭС. Свет включали на три часа в день.

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23 декабря в Минэнерготранс сообщили ТАСС, что сегодня в 7:00 начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию.

В пресс-службе «Черноморэнерго» уточнили агентству, что сейчас в республике действует прежний график подачи электроэнергии, введенный 1 ноября, с четырехчасовыми ограничениями — днем дважды по 2 часа 20 минут, а ночью — с 21:00 до 7:00.

По словам гендиректора компании Тимура Джинджолии, социальный переток должен был начаться в январе. Однако, учитывая сложную ситуацию с энергоснабжением в Абхазии, РФ начала поставки раньше. Он уточнил, что ресурса хватит до марта.

Как пояснил Джинджолия, сейчас Абхазия не закупает электроэнергию. Последнюю оплату произвели 20 декабря в размере 23 млн рублей. 

Он отметил, что график отключений, к которому вернулись с началом социального перетока, позволяет ежедневно экономить около 1 млн кВт/ч при потреблении 9 млн кВт/ч в сутки.

Напомним, что 21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии. Лидер республики заявил, что ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Россия рассмотрит запрос Абхазии на бесплатное электричество, когда он поступит.

Как писали Юга.ру, с 10 декабря в Абхазии начали отключать интернет по ночам для борьбы с майнингом.

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