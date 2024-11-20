15 ноября протестующие захватили парламент и президентскую администрацию в Сухуме. Через несколько дней президент республики Аслан Бжания подал в отставку. Это стало кульминацией общественного недовольства, вызванного проектом инвестиционного соглашения с Россией. По просьбе Юга.ру сухумский журналист Всеволод Некрасов рассказывает о предыстории политического кризиса в Абхазии.

В поисках крупного инвестора Привлечение инвестиций стало одним из ключевых направлений работы Аслана Бжании после его избрания президентом Абхазии в 2020 году. «Доходы от инвестиций являются фундаментом тех социальных программ, которые реализуются сейчас и намечены на ближайшие годы», — отмечал глава республики, приводя в качестве успешного примера кемпинг-комплекс «Тамыш Village», возведенный в его родном селе. Этот туристический объект построили и сдали в эксплуатацию всего за семь месяцев. На церемонии открытия пляжного комплекса Аслан Бжания заявил, что это «не просто открытие нового объекта», а «символ возрождения Тамыша и всей восточной Абхазии». «Тамыш Village» построили за 391,2 млн рублей на деньги российского инвестора Александра Туголукова, основателя компании «Библио-Глобус». В этот период в Абхазии крупные гостиничные комплексы возводили с впечатляющей скоростью: в Сухуме открыли гранд-отель «Сухум» (стоимость объекта — 247,5 млн руб), в Гудауте — гостиницу «Россия», в Гагре — более 20 объектов общей стоимостью 5,2 млрд рублей. Из 2,1 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет республики в 2022 году 807 млн рублей пришлось на долю компаний с участием российского капитала. К 2023 году привлечение инвестиций стало ключевой задачей государственной политики Абхазии. «Мы меняем законодательство для того, чтобы инвесторам было выгодно», — подчеркивал в интервью телеканалу «Россия 1» Аслан Бжания. Министр экономики Кристина Озган также акцентировала внимание на развитие нормативной базы: «Необходимо совершенствовать действующее законодательство, внедрить механизмы, обеспечивающие устранение административных барьеров и создание необходимых условий для подключения к инженерной инфраструктуре». Значительными успехами в привлечении инвестиций стали межправительственное соглашение о восстановлении Сухумского аэропорта и планируемый к концу 2024 года запуск авиасообщения с Россией. Аслан Бжания активно участвовал в крупных экономических форумах, позиционируя Абхазию как территорию, где российский капитал может чувствовать себя в полной безопасности.

Кризис внутренней инфраструктуры Несмотря на приток внешних инвестиций и развитие туристического сектора, внутренняя инфраструктура Абхазии испытывала серьезные трудности. К 2021 году проблемы с электроэнергией стали привычными для республики. К 2023 году ситуация усугубилась настолько, что владельцы малого бизнеса начали массово покупать дизельные генераторы, а жители сталкивались с регулярными отключениями электричества, особенно в холодную погоду. Перебои с электричеством повлекли за собой и проблемы с водоснабжением: из-за остановки насосов жители многоквартирных домов были вынуждены запасать воду. Сухумский водоканал фактически превратился в службу аварийного реагирования, которая занималась устранением постоянных протечек и аварий. Заявленная в 2021 году модернизация высоковольтной линии «Ачгуара» не принесла ожидаемых результатов. Более того, отремонтированная линия вскоре обвисла и упала на жилой дом в селе Бедия. Этот инцидент стал поводом для возбуждения дела о коррупции, однако никого из ответственных лиц не привлекли к ответственности. Иронично, что к критической ситуации в энергосфере причастен нынешний главный оппонент Аслана Бжании — бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Именно он лоббировал преференции для майнинговых ферм, что приводило к перегрузке энергосети республики.

Пляж в Абхазии после завершения курортного сезона. Сухум, ноябрь 2024 года © Фото Всеволода Некрасова

Проект «Москва Резорт» и общественный резонанс Масштабный инвестпроект — строительство апартаментно-гостиничного комплекса «Москва Резорт» — руководство Абхазии представило еще в конце 2021 года. Для его реализации президент Аслан Бжания выделил 20 гектаров земли в Пицундско-Мюссерском заповеднике. Партнером проекта стала российская компания Mantera Group, управляющая активами семьи бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В портфеле компании такие значимые объекты, как курорт и игорная зона «Красная Поляна» в Сочи, тематический парк развлечений и отели в Имеретинской долине, горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, винодельня «Шато де Талю» в Геленджике, а также комплекс курортной недвижимости Seaview Residence на федеральной территории Сириус. Проект вызвал незамедлительную реакцию абхазской общественности. В частности, Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» выступил с официальным обращением: «По заявлению экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, «нам удалось приобрести и выкупить данную территорию». Выходит, что за нашими спинами наше руководство страны втихую торгуют нашей землей. В Конституции Абхазии статья № 3 гласит — земля Абхазии не продается. Значит, что наше руководство страны нарушает Конституцию и законы Абхазии. Мы неоднократно заявляли, что мы против продажи недвижимости и земли. Нас убеждали представители власти, что о продаже недвижимости и земли речь не идет, а идет речь о привлечении инвесторов. На самом же деле здесь идет торговля земли в колоссальных масштабах. Абхазию выставили на торги и аукцион. Мы требуем от президента и премьер-министра дать объяснение по поводу высказываний Александра Ткачева о покупке земли под данный проект. В противном случае мы оставляем за собой право о проведении акций протеста и при необходимости объявить о всенародном сходе». В ответ на общественное беспокойство президент Бжания заверил, что он — гарант Конституции, и речи о продаже земли не идет. Осенью 2021 года парламент Абхазии дал согласие правительству на предоставление ООО «Москва Резорт» 20,17 га в Пицунде. Это решение подтвердило «Распоряжение Кабинета Министров Республики Абхазия от 22.03.2022 №15», согласно которому Администрация Гагрского района предоставила земельный участок для строительства санаторно-курортного комплекса. Независимая пресса Абхазии также критически отреагировала на данный проект. В одном из материалов «Нужной газеты» в декабре 2022 года писали: «Что государство получит от того, что спортбазу «Эшера» заберет его (Бжания) друг Александр Ткачев, а аэропорт перепадет Дерипаске или еще какому-то крутому дяде? Ни разу не слышала, чтобы наши экономисты просчитывали, что станет с малым и средним бизнесом местных жителей, когда Ткачевы построят свои многофункциональные комплексы». В июле 2023 года представитель Mantera Group сообщила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову о планах создать в Пицунде «анклав закрытого типа». Кроме того, Аслан Бжания передал Mantera Group Чернореченское форелевое хозяйство в Дранде (за 500 млн рублей инвестиций), на возрождение которого ранее потратили около 90 млн рублей.

Дубинки для гражданского общества Критика инвестиционных проектов со стороны оппозиции и гражданского общества встретила жесткую реакцию властей. Аслан Бжания избрал тактику дискредитации оппонентов. При активном участии министра иностранных дел Инала Ардзинба представителей гражданского общества обвиняли (по информации «Эхо Кавказа»*) в антироссийских настроениях, связях с западными фондами и деструктивной деятельности. Власти стремились внести через парламент законы о клевете и об иностранных агентах, мотивируя это необходимостью «гармонизации законодательства со стратегическим партнером». По некоторым данным, абхазские спецслужбы передавали (по информации «Эхо Кавказа»*) российским коллегам списки «неугодных граждан», с которыми «велись профилактические беседы» при пересечении границы с Россией. Летом 2024 года вокруг комплекса правительственных зданий в Сухуме, где находятся администрация президента и парламент, возвели металлический забор — беспрецедентная мера в истории Абхазии. Внутри Абхазии, где стратегическое партнерство с Россией не ставится под сомнение ни в каких кругах общества (Россия обеспечивает почти треть бюджета республики), такие инициативы власти воспринимали как абсурдные и деструктивные. «Никогда не думал, что доживу до такого, что чиновники готовы продать лучшие земли своей страны ради личных и групповых интересов, при этом абсолютно игнорируя вопросы строительства абхазского национального государства. Для меня это личная трагедия… Земля остается в собственности Абхазии только формально; вся инфраструктура на этой земле будет принадлежать новым хозяевам, негражданам Абхазии», — написал в мае 2024 года в Facebook** известный абхазский актер и общественный деятель Кесоу Хагба, возглавлявший в конце 1990-х годов Министерство культуры республики.

Пасущиеся лошади у многоквартирных домов. Сухум, ноябрь 2024 года © Фото Всеволода Некрасова

Дочки-мачехи Отличие проектов Mantera Group в Абхазии от других российских инвестиций в республику было очень простым. Российские компании, активно присутствующие в стране (от МТС и «Мегафона» до «Роснефти»), создавали в Абхазии собственные «дочки», работающие в полном соответствии с национальным законодательством. Однако новые инвестпроекты были оформлены иначе. Проект инвестиционного соглашения, подписанный 30 октября министром экономики Абхазии Кристиной Озган, содержит беспрецедентные преференции для инвестора. Среди них: льготное кредитование, длительные налоговые каникулы, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы и беспошлинный ввоз строительных материалов. Наиболее существенными пунктами стали разрешение на открытие филиала российского банка и возможность использовать абхазские земли в качестве залога с правом последующей передачи третьим лицам. Банковское сообщество в Абхазии немедленно забило тревогу: создание филиалов иностранных кредитных организаций прямо противоречит законодательству страны. «Соглашение не учитывает текущую ситуацию доходов бюджета, не отвечает интересам Республики Абхазия, создает условия дискриминации национального бизнеса и банкротства государства. Почему мы должны возмещать НДС российскому бизнесу, а нет никаких отсрочек для нашего бизнеса по НДС, когда товар завозится в Россию? Масса вопросов. В этом соглашении мы какая-то территория, которую хотят освоить крупные российские бизнесмены. У нас уже была ситуация в 2015 году, когда Министерство финансов Российской Федерации внесло нашу страну в так называемые черные списки из-за того, что мы подпадали под характеристики офшорной зоны. На фоне роста цен, обнищания наших граждан, их социальной незащищенности нельзя предоставлять иностранному капиталу такие сумасшедшие льготы, которые абсолютно не соответствуют той социальной направленности, которая записана даже в Конституции, что Республика Абхазия строит справедливое государство», — заявил экономист Ахра Аристава. Некоторые абхазские юристы охарактеризовали проект соглашения как «колониальный», а генеральный директор сотовой компании «Аквафон» («дочки» российского «Мегафона») Алхас Аргун прямо назвал соглашение «аферой»: «Российский банк получит в уплату абхазскую землю и все, что на ней. И я совсем не исключаю, что это будет делаться предумышленно. Инвестор получит огромный кредит, банк получит в уплату кредита землю со всеми объектами на ней, российский суд примет решение, а исполнять его и расплачиваться будет абхазская сторона. В этой схеме я вижу только одну пострадавшую сторону — это Абхазия». Социолог и юрист Расул Абдулхаликов считает, что проект — «не соглашение, которое фиксирует сбалансированные права, обязанности, интересы и пределы деятельности двух сторон, а очевидная попытка юридического оформления такого хорошо всем известного явления, как экономический колониализм».

Разбор текста соглашения от Расула Абдулхаликова «Основные положения соглашения выглядят так: В статье 4 установлен фактически заявительный режим для включения российского инвестора в реестр, предусмотренный соглашением. Для Абхазии не прописано прямое право в отказе российскому инвестору, кроме как по формальным основаниям. В статье 5 прописаны права и обязанности сторон. Так, у Абхазии прописано 12 пунктов обязательств (включая «иные обязательства») и целое 1 право — спрашивать у российских компаний, чем они занимаются. При этом среди обязательств со стороны Абхазии — предоставление в пользование инвесторам земельные участки, предоставление квот на ввоз рабочей силы, освобождение от уплаты таможенных пошлин, освобождение от уплаты ряда налогов на 8 лет, фиксация привилегий российских компаний по сравнению с местными в части технической инфраструктуры и коммуникаций, предоставление права закладывать объекты инвестиций и пр. Статья 7 фиксирует юридические иммунитеты и льготы для российских компаний на случай изменения законодательства Абхазии на все время их пребывания в Реестре. Сами по себе подобные иммунитеты и льготы регулярно используются при крупных инвестпроектах, в том числе международных. Но конкретно этот список больше напоминает возможность паразитирования на ресурсах Абхазии без учета интересов населения, экономики, правительства Абхазии. Статья 8 посвящена тому, как Абхазия должна возмещать реальный ущерб, который может быть причинен российскому бизнесу. Как российские инвесторы должны возмещать потенциальный ущерб, причиненный контрагентам в Абхазии, в соглашении прописать не потрудились. Порог вхождения для российского бизнеса в соглашении — не менее 2 млрд рублей. Это почти 3% ВВП Абхазии. Предоставление крупному бизнесу таких юридического иммунитетов и неравного с местным бизнесом статуса — это прямые и очевидные риски социально-экономической дестабилизации и потери либо ограничения экономической, политической, правовой субъектности. Какая-либо выгода для региона от эфемерных инвестпроектов иллюзорна и не конкретна, а потенциальные негативные последствия, а тем более страхи таковых, — конкретны, измеримы и легко воспроизводимы.»

Протесты и штурм парламента 11 ноября депутаты абхазского парламента приняли закон о «многофункциональных комплексах», что предшествовало ратификации инвестиционного соглашения. Его планировали рассмотреть на заседании 15 ноября. Оппозиция назначила на этот день акцию протеста. 15 ноября протестующие (по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) собрались у здания парламента. После неудачных попыток переговоров демонстранты захватили парламент и президентскую администрацию. Президент Аслан Бжания вынужден был покинуть столицу. В последующие дни продолжались переговоры об условиях урегулирования кризиса. Ключевыми требованиями протестующих стали: отставка президента Бжании;

назначение временного руководителя до выборов 2025 года;

отзыв спорного законопроекта;

формирование нового правительства. Несмотря на обещание президента уйти в отставку при условии освобождения правительственных зданий, протестующие настаивали на безоговорочном выполнении своих требований и продолжали удерживать административный комплекс. Также они подчеркивали, что их действия направлены не против российско-абхазского сотрудничества, а против злоупотреблений властью и непрозрачных инвестиционных схем. Один из протестующих на условиях анонимности дал комментарий Юга.ру: «Амбициозные планы по строительству пятизвездочных отелей с системой «все включено», усугубляющие социальное расслоение общества, и колониальный подход к развитию территорий, опирающийся на поддержку коррумпированных чиновников, неприемлемы в государстве, где существуют серьезные проблемы с коммунальной инфраструктурой, а средняя заработная плата составляет всего 150 рублей в час».

Забор у здания парламента в Сухуме. 15 ноября 2024 года © Фото Изиды Чаниа, «Нужная газета» (https://abh-n.ru)

Что дальше? Президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку. Обязанности главы Абхазии назначен исполнять вице-президент Бадра Гунба, на должность премьера — экс-спикер парламента Валерий Бганба. Вопрос проведения президентских выборов в Абхазии и их сроков будет рассмотрен на следующей неделе. На данный момент работа парламента фактически парализована. Официальные лица пока воздерживаются от комментариев относительно дальнейшей судьбы уже принятого закона «О многофункциональных комплексах» и нератифицированного инвестиционного соглашения. Созданный 15 ноября Координационный совет по выходу из политического кризиса распорядился вернуть в Министерство обороны военную технику, стянутую к парламенту Асланом Бжанией. Протестующие начали демонтировать металлический забор вокруг правительственных зданий. Представитель комитета по защите суверенитета Абхазии, главный редактор издания «Апсны хабар» Леван Лагулаа сообщил ТАСС: «Мы оставим один фрагмент забора — и там будет табличка с надписью в назидание будущим правителям Абхазии». Демонтированные секции собираются передать Пограничной службе Абхазии. На оставшемся фрагменте забора хотят (по информации «Эхо Кавказа«)* разместить следующую надпись: «При президенте Аслане Бжания вокруг комплекса правительственных зданий был возведен четырехметровый железный забор, который был призван отгородить власть от народа. Власть Бжания рухнула, а забор разобран, но этот небольшой кусочек оставлен в назидание всем будущим правителям Абхазии».