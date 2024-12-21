Настольные игры, мастер-классы и Дед Мороз. В Пятигорске откроют Новогодний парк развлечений

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил в своем телеграм-канале, что 21 декабря в городе откроют Новогодний парк развлечений. Территория с елками, каруселями, киосками с сувенирами и световыми инсталляциями будет работать до 8 января 2025 года . Аттракционы и фотозоны доступны с 10:00 до 22:00 .

Также в парке развлечений пройдут интерактивы «Праздник к нам приходит». Там можно будет сыграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах и других мероприятиях 21-22, 28-31 декабря 2024 года и 2-7 января 2025 года с 17:00 до 20:00.



В резиденции возле главной елки Пятигорска 21 декабря детей примут Дед Мороз со Снегурочкой. Им можно передать письма с пожеланиями, прочитать стихи и спеть песни. Выступления детей отметят призами и фотографиями на память. Развлечение доступно до 8 января 2025 года с 17:00 до 21:00.