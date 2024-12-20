В Черном море повторные выбросы мазута. Часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш» в Анапе

Повторное загрязнение произошло на участке длиной в 4 километра в поселке Веселовка в районе озера Соленого. Также нефтяное пятно дошло до заповедника «Большой Утриш» под Анапой.

Также телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на проект «Прозрачный мир» сообщил, что на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A видны два пятна.



Одно пятно площадью 100 кв. километров в данный момент дрейфует вдоль побережья Анапы. Из-за ветра оно может дойти до Новороссийска или вернуться в море.



«Новые выбросы мазута — это второе пятно на снимке. Оно распространяется в северо-восточном направлении. Пятно занимает два квадратных километра и может загрязнить побережья Таманского полуострова и Крымского берега», — отметили эксперты.