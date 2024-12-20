В Черном море повторные выбросы мазута. Часть нефтепродуктов дошла до заповедника «Большой Утриш» в Анапе
Новые очаги загрязнения от разлива нефти зафиксировали на побережье Краснодарского края
20 декабря оперативный штаб Кубани сообщил, что специалисты обнаружили новые выбросы мазута на побережье Краснодарского края.
Повторное загрязнение произошло на участке длиной в 4 километра в поселке Веселовка в районе озера Соленого. Также нефтяное пятно дошло до заповедника «Большой Утриш» под Анапой.
Ранее эколог Георгий Каваносян предупреждал, что масса мазута движется в сторону Утриша.
В Анапе открыли штаб волонтеров для очистки берега от нефти и пункт спасения птиц:
Также телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на проект «Прозрачный мир» сообщил, что на радиолокационном изображении европейского спутника Sentinel-1A видны два пятна.
Одно пятно площадью 100 кв. километров в данный момент дрейфует вдоль побережья Анапы. Из-за ветра оно может дойти до Новороссийска или вернуться в море.
«Новые выбросы мазута — это второе пятно на снимке. Оно распространяется в северо-восточном направлении. Пятно занимает два квадратных километра и может загрязнить побережья Таманского полуострова и Крымского берега», — отметили эксперты.
Как писали Юга.ру, эколог, волонтеры и жители Анапы рассказали, с какими проблемами столкнулись при ликвидации разлива нефти в Черном море.
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