Сколько стоит снять квартиру в Кисловодске, Пятигорске и на других курортах Ставрополья в декабре? Рассказали аналитики

Аналитики посчитали, как в течение года менялась стоимость долгосрочной аренды жилья в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах

Эксперты Сбера на основании анализа объявлений с сайта «Домклик» посчитали медианную стоимость аренды одного квадратного метра жилья на курортах Ставропольского края в январе, июле и декабре.

В начале года самые выгодные предложения зафиксировали в Ставрополе и Ессентуках — 500 рублей за кв. метр, или 17 500 рублей в месяц за аренду стандартной 1-комнатной квартиры площадью 35 кв. метров. Чуть дороже стоила аренда в Минеральных Водах — 511 рублей за кв. метр (17 885 за однушку). В Железноводске кв. метр предлагали снять за 521 рубль (18 235 за однушку). В Пятигорске и Кисловодске медианная стоимость аренды кв. метра составляла 696 и 833 рубля соответственно (24 360 и 29 155 рублей за однушку).

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В разгар лета цена поднималась в Ставрополе — до 18 060 за однушку в 35 кв. метров, Кисловодске — до 31 185 рублей, Ессентуках — до 21 875 рублей и в Железноводске. Причем в последнем прирост оказался максимальным +56% — до 812 рублей за кв. метр, или 28 420 рублей за однушку. При этом в Минеральных водах цена аренды снизилась на 16% с начала года — до 15 015 рублей за однушку. В Пятигорске также зафиксировали падение стоимости до 643 рублей (22 505 рублей за квартиру).

Сейчас же, в декабре, дороже всего обойдется долгосрочная аренда в Кисловодске — 30 275 рублей за однушку в 35 кв. метров (865 рублей за кв. метр), а дешевле всего — в Ставрополе (19 985 рублей за квартиру) и Железноводске (20 090 рублей). Средняя стоимость аренды кв. метра в Пятигорске — 714 рублей (24 990 рублей за однушку), в Ессентуках — 633 рубля (22 155 рублей за однушку), а в Минеральных Водах — 606 рублей (21 210 рублей за однушку).

Таким образом, в течение всего уходящего года дешевле всего аренда была в столице региона — Ставрополе, а дороже всего — в Кисловодске.

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«Ставрополье входит в топ-15 регионов по объему ввода жилой недвижимости. Только за этот год построили более 1,8 млн кв. метров жилья. Возведение новых жилых объектов поддерживает развитие инфраструктуры, благоустройство, появление социально важных учреждений. Благодаря комплексному подходу Ставрополье становится все более комфортным для жизни и туризма. Кто-то изначально приобретает здесь жилье для себя, а кто-то — в качестве инвестиции и для переезда в будущем. При этом сдача жилья в аренду является хорошим подспорьем и возможностью получать дополнительный доход», — отметил управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.