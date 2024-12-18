В Краснодаре спустя три недели запустили трамвай по улице Московской

После ремонта улицы Московской в Краснодаре трамваи возобновили перевозку пассажиров

Предыстория: 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами провалился грунт. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 9 декабря нашли очередное повреждение трубопровода длиной около восьми метров.



Из-за ям трамваи по улице Московской не ходили. Власти запустили временный автобус № 0 от Петра Метальникова до КубГТУ.

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18 декабря пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила, что ремонт по улице Московской завершен, трамваи № 1, 5, 8, 15, 21, 22 возобновили работу. Транспорт ходит по обычному графику.



Автобус № 0 прекратил свою работу. Жители отреагировали на запуск трамвая по Московской в соцсетях: «Надеюсь, что надолго, спасибо». «Урааа! Праздник!!!!». «Да не надолго это, не переживайте». «Я до сих пор не могу поверить, что трамваи ходят». «В честь возобновления движения проезд 100 рублей». «Рано еще спасибо говорить».