«Если все пойдет по плану». В Краснодаре трамваи по Московской могут запустить 18 декабря

Коллектор на улице Московской в Краснодаре запустили в работу после ремонта. Трамваи могут начать ходить 18 декабря

Предыстория: 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами провалился грунт. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 5 декабря в тротуаре возле ЖК «Ривьера» обнаружили третий провал. Из-за ям трамваи по улице Московской не ходили. Власти запустили временный автобус № 0 «Петра Метальникова — КубГТУ» с интервалом в 15 минут.



9 декабря нашли очередное повреждение трубопровода длиной около восьми метров. Коллектор на Московской пообещали отремонтировать до 1 мая 2025 года.

16 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что специалисты отремонтировали и запустили в работу участок коллектора на улице Московской.



«Убрали перекачивающую насосную станцию и пустили воду по самотечному коллектору по улице Московской. Сейчас специалисты выполняют чистку трубопровода для приведения сети в стопроцентное рабочее состояние», — отметил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

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Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал «Краснодарским известиям», что трамваи по улице Московской могут начать ездить 18 декабря. Ремонт дороги планируют завершить 17 декабря после обеда: «Сейчас сотрудники «Краснодар Водоканала» засыпают котлован песком и щебнем, а также уплотняют материал. Как только участок будет готов, понадобятся еще пять часов для подготовки. Если все пойдет по плану, трамваи начнут курсировать по улице Московской с утра 18 декабря».