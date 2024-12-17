«Если все пойдет по плану». В Краснодаре трамваи по Московской могут запустить 18 декабря

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Коллектор на улице Московской в Краснодаре запустили в работу после ремонта. Трамваи могут начать ходить 18 декабря

Предыстория: 27 ноября на улице Московской под трамвайными рельсами провалился грунт. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 5 декабря в тротуаре возле ЖК «Ривьера» обнаружили третий провал. Из-за ям трамваи по улице Московской не ходили. Власти запустили временный автобус № 0 «Петра Метальникова — КубГТУ» с интервалом в 15 минут.

9 декабря нашли очередное повреждение трубопровода длиной около восьми метров. Коллектор на Московской пообещали отремонтировать до 1 мая 2025 года.

16 декабря пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что специалисты отремонтировали и запустили в работу участок коллектора на улице Московской. 

«Убрали перекачивающую насосную станцию и пустили воду по самотечному коллектору по улице Московской. Сейчас специалисты выполняют чистку трубопровода для приведения сети в стопроцентное рабочее состояние», — отметил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

В Краснодаре запустили новогодние трамваи и троллейбусы:

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев рассказал «Краснодарским известиям», что трамваи по улице Московской могут начать ездить 18 декабря. Ремонт дороги планируют завершить 17 декабря после обеда:

«Сейчас сотрудники «Краснодар Водоканала» засыпают котлован песком и щебнем, а также уплотняют материал. Как только участок будет готов, понадобятся еще пять часов для подготовки. Если все пойдет по плану, трамваи начнут курсировать по улице Московской с утра 18 декабря».

Ранее Юга.ру рассказывали, сколько кондукторов и водителей не хватает в трамваях и троллейбусах Краснодара.

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