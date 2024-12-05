«Краснодар планово уходит под землю». На улице Московской образовался третий провал

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/78550
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар» https://t.me/krd_tipich_ru/78550

В тротуаре на пересечении улиц Московской и Зиповской образовалась яма. Жители шутят, что город начал строить метро

5 декабря телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео с ямой в тротуаре на пересечении улиц Московской и Зиповской. Провал заметили возле ЖК «Ривьера». Опасный участок огородили аварийной лентой.

В комментариях жители стали шутить, что в городе начали строить метро, а некоторые подписчики предложили переименовать Московскую в улицу Провальную.

«Город рассчитан на 300 тыс. человек»:

Собрали и другие комментарии:

  • «Когда задумал делать метро, и коллекторы уже сами себя начали рыть».
  • «Может быть Галицкому намекнуть на метро, глядишь, быстрее дело пойдет».
  • «Краснодар — город провалов».
  • «Московская уходит на дно».
  • «Десептиконы строят подземные ходы перед атакой на человеческую цивилизацию».
  • «Кажется, природа отторгает Московскую, и сложно ее винить в этом».

«МЦУ Краснодар» в комментариях под этим постом сообщил, что проверит информацию.

Напомним, 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными рельсами. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма. 

Из-за ремонта трамваи по улице Московской не ходят уже девять дней. Маршруты № 5, 15, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, №8 следует до конечной остановки на пересечении Колхозной и 40-летия Победы.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре.

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