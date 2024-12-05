«Краснодар планово уходит под землю». На улице Московской образовался третий провал
В тротуаре на пересечении улиц Московской и Зиповской образовалась яма. Жители шутят, что город начал строить метро
5 декабря телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео с ямой в тротуаре на пересечении улиц Московской и Зиповской. Провал заметили возле ЖК «Ривьера». Опасный участок огородили аварийной лентой.
В комментариях жители стали шутить, что в городе начали строить метро, а некоторые подписчики предложили переименовать Московскую в улицу Провальную.
«Город рассчитан на 300 тыс. человек»:
Собрали и другие комментарии:
- «Когда задумал делать метро, и коллекторы уже сами себя начали рыть».
- «Может быть Галицкому намекнуть на метро, глядишь, быстрее дело пойдет».
- «Краснодар — город провалов».
- «Московская уходит на дно».
- «Десептиконы строят подземные ходы перед атакой на человеческую цивилизацию».
- «Кажется, природа отторгает Московскую, и сложно ее винить в этом».
«МЦУ Краснодар» в комментариях под этим постом сообщил, что проверит информацию.
Напомним, 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными рельсами. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма.
Из-за ремонта трамваи по улице Московской не ходят уже девять дней. Маршруты № 5, 15, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, №8 следует до конечной остановки на пересечении Колхозной и 40-летия Победы.
Как писали Юга.ру, стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре.