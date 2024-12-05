«Краснодар планово уходит под землю». На улице Московской образовался третий провал

В тротуаре на пересечении улиц Московской и Зиповской образовалась яма. Жители шутят, что город начал строить метро

В комментариях жители стали шутить, что в городе начали строить метро, а некоторые подписчики предложили переименовать Московскую в улицу Провальную.

5 декабря телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео с ямой в тротуаре на пересечении улиц Московской и Зиповской. Провал заметили возле ЖК «Ривьера». Опасный участок огородили аварийной лентой.

«МЦУ Краснодар» в комментариях под этим постом сообщил, что проверит информацию.

Напомним, 27 ноября на улице Московской провалился грунт под трамвайными рельсами. 2 декабря аварию устранили, но в тот же день на другом участке образовалась новая яма.

Из-за ремонта трамваи по улице Московской не ходят уже девять дней. Маршруты № 5, 15, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, №8 следует до конечной остановки на пересечении Колхозной и 40-летия Победы.