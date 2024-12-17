Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию «Музы великих режиссеров»

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Лектор расскажет о влиянии женщин на творчество известных режиссеров (12+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 18 декабря лекцию «Музы великих режиссеров».

Джульетта Мазина и Федерико Феллини, Лора Дерн и Дэвид Линч, Тим Бертон и Хелена Бонем Картер, Любовь Орлова и Григорий Александров, Роберт Родригес и Сальма Хайек, Ума Турман и Квентин Тарантино, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — слушателям расскажут об этих и других творческих союзах.

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«Мы узнаем не только биографические детали, но и проведем анализ влияния этих женщин на творчество постановщиков, проследив, как их образы, характеры и даже судьбы переплетались в фильмах, создавая неповторимых героев и незабываемые истории. От легендарных актрис, ставших символами эпохи, до малоизвестных женщин, оказавших значительное влияние на режиссерскую манеру — мы проведем параллели между жизнью и творчеством, раскрывая секреты вдохновения и взаимовлияния», — рассказали организаторы.

Лекция начнется в 17:00 по улице Красной, 11 (музейный дворик). Вход свободный

Как писали Юга.ру, сообщество Dub Raw анонсировало на 21 декабря лекцию «Саундсистемная культура: от корней до наших дней».

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