В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Сандро Боттичелли
Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о картинах-талисманах (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 21 декабря лекцию «Сандро Боттичелли: картины-талисманы». Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о творчестве итальянского живописца.
«Его особенность как художника в том, что ему чужд пафос страданий, он изображает чувства необычайно сдержанно, если не сказать изысканно, неизменно оставляя лица своих персонажей прекрасными, а позы — исполненными достоинства», — рассказали организаторы.
Сандро Боттичелли — один из значимых мастеров эпохи раннего итальянского Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. Мировую известность ему принесли работы «Весна», «Венера и Марс», «Рождение Венеры», «Поклонение волхвов», «Мадонна с Младенцем на троне».
Лекция начнется в 18:00 по улице Ишунина, 2. Вход платный.
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