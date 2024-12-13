В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Сандро Боттичелли

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 21 декабря лекцию «Сандро Боттичелли: картины-талисманы». Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о творчестве итальянского живописца.

«Его особенность как художника в том, что ему чужд пафос страданий, он изображает чувства необычайно сдержанно, если не сказать изысканно, неизменно оставляя лица своих персонажей прекрасными, а позы — исполненными достоинства», — рассказали организаторы.