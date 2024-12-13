В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Сандро Боттичелли

Краснодарский край

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  • Фреска «Призвание Моисея», Сандро Боттичелли © Фото с сайта wikimedia.org, находится в общественном достоянии
    Фреска «Призвание Моисея», Сандро Боттичелли © Фото с сайта wikimedia.org, находится в общественном достоянии

Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о картинах-талисманах (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 21 декабря лекцию «Сандро Боттичелли: картины-талисманы». Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о творчестве итальянского живописца.

«Его особенность как художника в том, что ему чужд пафос страданий, он изображает чувства необычайно сдержанно, если не сказать изысканно, неизменно оставляя лица своих персонажей прекрасными, а позы — исполненными достоинства», — рассказали организаторы.

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Сандро Боттичелли — один из значимых мастеров эпохи раннего итальянского Возрождения, представитель флорентийской школы живописи. Мировую известность ему принесли работы «Весна», «Венера и Марс», «Рождение Венеры», «Поклонение волхвов», «Мадонна с Младенцем на троне».

Лекция начнется в 18:00 по улице Ишунина, 2. Вход платный.

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В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Сандро Боттичелли
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